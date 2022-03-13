Британия будет платить £350 своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины — Finance.ua

Британия будет платить £350 своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины

Сегодня 16:32 — Личные финансы

Британия будет платить £350 своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины

Британия будет выплачивать 350 фунтов стерлингов своим гражданам, которые приютят беженцев из Украины.

Об этом сообщает Reuters

Новая программа под названием «Дома для Украины» позволит беженцам приехать в Британию, даже если у них нет родственных связей, заявило правительство в воскресенье.

Великобритания будет платить своим гражданам 350 фунтов стерлингов (456 долларов) в месяц, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или квартиру минимум на 6 месяцев.

В соответствии с программой «Дома для Украины» представители общественности, благотворительные организации, предприятия и общественные группы должны предложить жилье для беженцев через соответствующую веб-страницу до конца следующей недели.

Правительство Британии столкнулось с критикой из-за задержек с приемом беженцев.

Законодатели от всех ведущих политических партий обвиняют правительство в том, что украинцы должны получить визы для того, чтобы прибыть в Британию. Они назвали это «приоритетом бюрократии над благополучием бегущих от войны».

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