Британия будет платить £350 своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины — Finance.ua

Новая программа под названием «Дома для Украины» позволит беженцам приехать в Британию, даже если у них нет родственных связей, заявило правительство в воскресенье.
Великобритания будет платить своим гражданам 350 фунтов стерлингов (456 долларов) в месяц, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или квартиру минимум на 6 месяцев.
В соответствии с программой «Дома для Украины» представители общественности, благотворительные организации, предприятия и общественные группы должны предложить жилье для беженцев через соответствующую веб-страницу до конца следующей недели.
Правительство Британии столкнулось с критикой из-за задержек с приемом беженцев.
Законодатели от всех ведущих политических партий обвиняют правительство в том, что украинцы должны получить визы для того, чтобы прибыть в Британию. Они назвали это «приоритетом бюрократии над благополучием бегущих от войны».