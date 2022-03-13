На какие выплаты могут рассчитывать беженцы в Германии — Finance.ua

На какие выплаты могут рассчитывать беженцы в Германии

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На какие выплаты могут рассчитывать беженцы в Германии, inpoland.net.pl

Жестокая и кровавая война, развязанная россией, заставила сотни тысяч украинцев покинуть свои дома на неопределенный период. Кто-то бежит в западные области, а кто-то вообще уезжает за границу в неизвестность.

К счастью, Европа гостеприимно встречает вынужденных переселенцев, а волонтеры предоставляют беженцам все необходимое. Украинцев готовы принимать по упрощенной процедуре в Португалии, Чехии, Литве, в том числе и в Германии.

Выходцы из Украины имеют право находиться на территории Германии без визы в течение 90 дней, а затем получить долгосрочный вид на жительство после обращения в соответствующие органы.

Следует отметить, что отсутствие загранпаспорта не препятствует получению статуса беженца.

На какие выплаты могут рассчитывать переселенцы

Беженцы, поселившиеся в специальных лагерях, получают карманные деньги на ежедневные нужды. Взрослому человеку предоставляют 163 евро в месяц, а несовершеннолетним — от 105 до 111 евро (в зависимости от возраста ребенка).

Если переселенец живет за пределами специальных лагерей, он имеет право на получение 367 евро в месяц.

Обратите внимание, что супругам, проживающим совместно, положено по 330 евро на человека.

Все эти выплаты были утверждены до начала вторжения россии на территорию Украины. Сейчас страны ЕС пересматривают выплаты сбежавшим от агрессии украинцам.

До получения статуса беженца в Германии все беженцы от боевых действий получают гуманитарную помощь в качестве продуктов и временного жилья.

Можно ли трудоустроиться со статусом беженца

Устроиться на работу без специальной визы в Германии невозможно, однако для вынужденных переселенцев этот пункт законодательства может пересматриваться.

К тому же, на территории ФРГ иностранцам активно помогают волонтерские организации, предоставляющие бесплатные консультации по всем вопросам и помогающие с адаптацией.

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