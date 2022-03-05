Великобритания упростила въезд для украинских беженцев, которые едут к родственникам — Finance.ua
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Великобритания упростила въезд для украинских беженцев, которые едут к родственникам

Сегодня 14:48Личные финансы
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Великобритания упростила въезд для украинских беженцев, которые едут к родственникамВеликобритания упростила въезд для украинских беженцев, которые едут к родственникам
Власти Великобритании упростили въезд для украинских беженцев, которых хотят забрать к себе проживающие в стране родственники.
Министерство внутренних дел Британии сообщило, что увеличило количество встреч для подачи на семейную визу с 500 до 6 тыс. в неделю, чтобы ускорить подачу заявок от лиц, намеренных воссоединиться с родственниками в Великобритании, сообщает The Guardian.
Кроме того, для украинских беженцев увеличили срок пребывания в стране с года до трех лет.
Чиновники заявили, что говорить о том, сколько людей подадут заявления, пока рано.
Чиновники пообещали, что в скором времени откроется «маршрут неограниченного спонсорства» для украинцев без родственных связей, что позволит общинам, местным властям и другим спонсорам поддержать желающих приехать в Великобританию. Детали этой схемы пока прорабатываются.
Британский Красный Крест приветствовал объявление о семейных визах, но призвал правительство разрешить украинцам путешествовать в Британию без визы, «в соответствии с подходом, принятым в ЕС», добавив, что «важно, чтобы люди, не имеющие родственников в Великобритании, также могли безопасно добраться сюда».
Напомним, страны Евросоюза согласились предоставить украинским беженцам немедленное разрешение на пребывание в их странах без визы сроком на один год. В частности, было принято решение применить беспрецедентную меру, известную как Директива о временной защите, в отношении всех украинцев, желающих приехать в страну ЕС.
Это означает, что любой гражданин Украины может находиться в пределах ЕС или Шенгенской зоны в течение года без необходимости обращаться за визой или подавать заявление о предоставлении убежища.

Какие страны принимают беженцев из Украины

По материалам: УНІАН
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