Работа в Европе: топ-10 самых востребованных профессий — Finance.ua
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Работа в Европе: топ-10 самых востребованных профессий

Личные финансы
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Работа в Европе: топ-10 самых востребованных профессий
Работа в Европе: топ-10 самых востребованных профессий
Появился новый список 10 самых востребованных профессий в Европе. Это профессии, в которых стало значительно больше шансов найти работу и появляется больше вакансий.
Об этом сообщает The Brussels Times.
Евростат опубликовал список десяти наиболее растущих профессий в Европейском союзе, которым могут воспользоваться те, кто хочет переехать в блок.
По данным статистического агентства ЕС, в течение года в Европейском союзе произошел чрезвычайно резкий рост уровня занятости в разных профессиях. А некоторые рабочие места более популярны или доступны, чем другие.
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Данные Евростата показывают, что специалисты по приготовлению пищи в заведениях питания настоящее время пользуются все большим спросом. Количество людей трудоспособного возраста, которые нашли работу в этой области, увеличилось на 25%. В результате общее количество трудоустроенных европейцев в этой сфере выросло до 1,4 миллиона человек.
Работа в Европе: топ-10 самых востребованных профессий
Вторая по темпам роста сфера деятельности — работники сферы услуг. Это относится к людям, которые выбрали такие профессии: бортпроводники, кондукторы, гиды, официанты, бармены, парикмахеры, косметологи, домработницы и другие. За год количество людей, нашедших работу в этой сфере, увеличилось на 9,6%. В начале 2021 года в этих областях работало около 7,6 миллиона европейцев.
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Больше возможностей найти работу в Европе стало и для высококвалифицированных сотрудников. В ИТ-секторе, в который входят разработчики программного обеспечения и приложений, аналитики, специалисты по базам данных и сетям и другие, за год число специалистов увеличилось примерно на 400 000 человек. По состоянию на этот год более 4,5 миллионов европейцев работают в сфере информационных технологий.

Другие отрасли, где нужны работники

Также рост возможностей найти работу зафиксировали в юридической, социальной, культурной сфере (+9,4%), в сфере гостеприимства, розничной торговли и обслуживания (+9,1%), в бизнесе и администрации (+7,4%), больше возможностей найти работу стало для ремесленных рабочих и сотрудников типографий (+6,7%).
Более высокие шансы найти работу — у специалистов по информационным технологиям и связи (5,9%), в области науки и техники (+5,7%), у руководителей на производствах и сотрудников в сфере специализированных услуг (+5,3%).
С другой стороны, за этот год в ЕС произошло значительное сокращение числа рабочих в сельском и лесном хозяйстве и рыболовстве.
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По материалам:
РБК-Україна
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