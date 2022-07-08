Что происходит с зарплатами на рынке труда — Finance.ua

Что происходит с зарплатами на рынке труда Сегодня 08:00 — Личные финансы

Из-за того, что рынок труда стал более конкурентным, людям, ищущим работу, приходится жертвовать своими зарплатными интересами. Многие готовы к уменьшению зарплат до 50% от тех, которые были до полномасштабного вторжения россии.

Также люди откликаются на всевозможные вакансии, даже если у них нет опыта или необходимых знаний и навыков.

Это о чем говорит? О том, что люди оказались без работы, у них уже кончились запасы, они готовы идти на любую работу. Они просто рассылают свое резюме повсюду. И если работодатель предлагает такие зарплатные условия [ниже довоенных], а люди подаются — их устраивает, они готовы идти на условия по заработным платам намного ниже, чем те, которые были до войны, — объясняет исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб», руководитель проекта «Помощь украинским беженцам с трудоустройством» Юлия Гречко.

Согласно исследованию robota.ua, существенных изменений в структуре материального вознаграждения при первоначальном найме в июне по сравнению с довоенным состоянием не произошло.

Если в январе работодатели в среднем предлагали 16 577 грн, а искатели хотели получать 17 022 грн., то в июне — 18 101 грн. и 19 287 грн соответственно.

«Мы получали обратную связь от работодателей, они также видят готовность кандидата снижать свои требования уже на этапе собеседования, если человеку предлагают конкретное живое рабочее место здесь и сейчас. К примеру, если человек просит 20 тыс. грн, а ему предлагают 15-16 тыс. грн, но точно трудоустраивают, человек соглашается на это, не раздумывая», — говорит главный редактор журнала «Будни» сайта robota.ua Юлия Далибук.

В Европейской бизнес ассоциации утверждают , что в июне увеличилось количество компаний, выплачивающих заработную плату своим сотрудникам в полном объеме. Таких сейчас 63%. Но 13% компаний были вынуждены сократить размер денежного вознаграждения, а 9% отказаться от бонусов или сократить их.

«Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне. По разным опросам падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50%», — отмечает НБУ в своем ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре за июнь 2022 года.

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