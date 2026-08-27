Плата за документы: цены на админуслуги в Украине

Административными
услугами называют те, которые гражданам
предоставляют органы местного
самоуправления, государственной власти
и другими уполномоченными субъектами.
Стоимость
на них фиксированная, но в последнее
время многое изменилось.
Загранпаспорт
Загранпаспорт
в Украине можно оформить в подразделениях
Государственной миграционной службы
(ГМС), Центрах предоставления
административных услуг (ЦПАУ) или в
центрах обслуживания «Паспортный
сервис» ГП «Документ»
Цена
зависит от срока оформления. Если это
нужно сделать в обычном режиме (до 20
рабочих дней), услуга обойдется в 1 147
грн (за бланк 795 грн, за админуслугу 352
грн). Если режим срочный (до 7 рабочих
дней), нужно будет уплатить 1787 грн (за
бланк 795 грн, за админуслугу 992 грн).
Заметим,
что в терминалах самообслуживания и в
банках может быть дополнительно
предусмотрена комиссия за перевод
средств.
Современный
внутренний паспорт гражданина Украины
в виде пластиковой карты впервые выдается
человеку в возрасте от 14 до 18 лет.
С
2026 года это делается по-новому. Изменился
и срок действия, и сроки изготовления,
и варианты оформления.
Первоочередно,
отметим:
Возможность
одновременно с ID-картой оформить и
загранпаспорт.
Введение
бессрочных ID-карт для украинцев от 65
лет.
Обновление
срока действия ID-карт (в случае оформления
в возрасте до 18 лет — 4 года, в случае
получения в возрасте от 18 до 65 — 10 лет).
Подавать
документы можно в подразделениях ГМС,
в Центрах предоставления административных
услуг или в «Паспортном сервисе» в
Украине и за рубежом.
Стоимость
также обновлена. Первое оформление
бесплатно. В случае последующих обращений
цена определяется сроком изготовления
и составляет:
при
необходимости получить документ в
течение 20 рабочих дней — 618 грн;
в
течение 7 рабочих дней — 988 грн.
За
бланк нужно заплатить 492 грн. Остальные
суммы вносятся непосредственно за
оформление.
Где
именно изготовляют такие документы,
нужно узнавать самостоятельно на местах.
Официально во время первого обращения
в 14 лет, в случае обмена на ID-карту уже
имеющегося паспорта-книжечки, изменения
данных владельца, замены поврежденного
или восстановления утраченного документа,
а также одновременном оформлении вместе
с загранпаспортом это советуют делать
в ЦПАУ. Но по факту во многих городах и
регионах технических возможностей для
этого еще нет, поэтому приходится
оформлять все в ГМС.
Точнее
узнать стоимость оформления документов
можно с помощью официального
онлайн-калькулятора на сайте МВД.
Отдельно
следует помнить про сбор в Пенсионный
фонд. Его оплачивают при первой
государственной регистрации легкового
автомобиля. Сумма напрямую зависит от
стоимости транспортного средства.
Судебные
сборы
Судебный
сбор в Украине уплачивается в банках,
терминалах самообслуживания или онлайн
в кабинете Электронный суд. Сумма
определяет тип иска и статус заявителя.
Базой является прожиточный минимум для
трудоспособных лиц (3328 грн).
Например:
за
исковое заявление имущественного
характера от юридического лица нужно
уплатить 1,5% от стоимости иска, но не
менее 3328 грн и не более 1 164 800 грн. За
аналогичное заявление от физического
лица или ФЛП — 1% стоимости иска (от 1
331,20 грн до 16 640 грн);
за
исковое заявление неимущественного
характера от юридического лица или ФЛП
платят 3328 грн. За аналогичное заявление
от физического лица — 1331,20 грн.;
за
исковое заявление о расторжении брака
платят 1 331,20 грн;
при
подаче заявления о разделе имущества
в случае расторжения брака вносят 1%
стоимости иска (минимум это
1331,20
грн, максимум — 9984 грн);
за
заявление по делу отдельного производства
от юрлица или ФЛП следует уплатить
1664,00 грн, от физлица — 665,60 грн;
за
заявление о выдаче судебного приказа
платят сбор 332,8 грн, об отмене судебного
приказа — 166,4 грн;
за
заявление об отмене временных ограничений
физлица в правах выезда за границу —
665,6 грн;
за
исковое заявление неимущественного
характера — 1331,2 грн., за заявление о
возмещении морального вреда — 1,5% от
суммы иска (минимум 3328 грн.).
При
повторной выдаче копии решения суда,
за копии приобщенных к делу документов
за каждый лист установлена стоимость
9,98 грн. В электронном виде копия записи
судебного заседания стоит 99,84 грн.
Уплатить
указанные суммы можно либо на портале
«Электронный суд», где предлагается
сделать непосредственно при оформлении
заявления, либо по реквизитам конкретного
суда в Приват24 или monobank. Конечно, есть
возможность воспользоваться кассой
любого обычного банка либо терминалом.
Квитанцию храните. Ее нужно прилагать
к иску в бумажном или электронном виде.
Напоследок
контактные номера, по которым (если
потребуется) можно задать дополнительные
вопросы:
Государственная
миграционная служба 0 800 308 877.