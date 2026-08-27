Плата за документы: цены на админуслуги в Украине Сегодня 09:50

Какие цены на админуслуги в Украине

Административными услугами называют те, которые гражданам предоставляют органы местного самоуправления, государственной власти и другими уполномоченными субъектами.

Стоимость на них фиксированная, но в последнее время многое изменилось.

Загранпаспорт

Загранпаспорт в Украине можно оформить в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС), Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах обслуживания «Паспортный сервис» ГП «Документ»

Цена зависит от срока оформления. Если это нужно сделать в обычном режиме (до 20 рабочих дней), услуга обойдется в 1 147 грн (за бланк 795 грн, за админуслугу 352 грн). Если режим срочный (до 7 рабочих дней), нужно будет уплатить 1787 грн (за бланк 795 грн, за админуслугу 992 грн).

Заметим, что в терминалах самообслуживания и в банках может быть дополнительно предусмотрена комиссия за перевод средств.

Готовьте документы, записывайтесь в электронную очередь на сайте Государственной миграционной службы Украины или же подавайте заявление через « Паспортный сервис » и ждите оформления.

ID-карта

Современный внутренний паспорт гражданина Украины в виде пластиковой карты впервые выдается человеку в возрасте от 14 до 18 лет.

С 2026 года это делается по-новому. Изменился и срок действия, и сроки изготовления, и варианты оформления.

Первоочередно, отметим:

Возможность одновременно с ID-картой оформить и загранпаспорт. Введение бессрочных ID-карт для украинцев от 65 лет. Обновление срока действия ID-карт (в случае оформления в возрасте до 18 лет — 4 года, в случае получения в возрасте от 18 до 65 — 10 лет).

Подавать документы можно в подразделениях ГМС, в Центрах предоставления административных услуг или в «Паспортном сервисе» в Украине и за рубежом.

С 2026 года по id-карте произошло немало изменений

Стоимость также обновлена. Первое оформление бесплатно. В случае последующих обращений цена определяется сроком изготовления и составляет:

при необходимости получить документ в течение 20 рабочих дней — 618 грн;

в течение 7 рабочих дней — 988 грн.

За бланк нужно заплатить 492 грн. Остальные суммы вносятся непосредственно за оформление.

Где именно изготовляют такие документы, нужно узнавать самостоятельно на местах. Официально во время первого обращения в 14 лет, в случае обмена на ID-карту уже имеющегося паспорта-книжечки, изменения данных владельца, замены поврежденного или восстановления утраченного документа, а также одновременном оформлении вместе с загранпаспортом это советуют делать в ЦПАУ. Но по факту во многих городах и регионах технических возможностей для этого еще нет, поэтому приходится оформлять все в ГМС.

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Исключительно к ГМС следует обращаться в случае:

Первого получения гражданства Украины. Первого оформления паспорта при достижении 18-летнего возраста для лица, не имеющего никаких других документов с фото. Невозможности идентифицировать конкретное лицо обычным путем и поэтому, в необходимости в соответствующем решении суда. Возвращение из-за границы на постоянное жительство в Украину.

Выбирайте на сайте ближайшее к себе отделение и записывайтесь в очередь онлайн.

Вид на временное и постоянное жительство

Вид на постоянное или временное жительство в Украине оформляют в подразделениях ГМС, ЦПАУ или же в центрах ГП «Документ» («Паспортный сервис»).

Стоимость изготовления вида на временное жительство составляет 1140 грн (бланк + госпошлина + админуслуга), а на постоянное жительство — 1235 грн. Срок изготовления — до 15 дней.

Сервисные центры МВД

Есть ли необходимость в оформлении свидетельства о регистрации транспортного средства, водительском удостоверении или результатов соответствующих экзаменов? Обращайтесь в сервисные центры МВД Украины.

На базовые услуги здесь цена следующая:

экзамен по теории — 250 грн (одна попытка);

практический - 420 грн (одна попытка);

водительское удостоверение — 230 (первое получение, обмен и/или восстановление);

перерегистрация легкового автомобиля с новыми номерами и бланком — примерно 1306 грн, мототранспорта - 1109 грн, прицепов — 1095 грн, мопедов — 1049 грн.

Точнее узнать стоимость оформления документов можно с помощью официального онлайн-калькулятора на сайте МВД

Отдельно следует помнить про сбор в Пенсионный фонд. Его оплачивают при первой государственной регистрации легкового автомобиля. Сумма напрямую зависит от стоимости транспортного средства.

Судебные сборы

Судебный сбор в Украине уплачивается в банках, терминалах самообслуживания или онлайн в кабинете Электронный суд. Сумма определяет тип иска и статус заявителя. Базой является прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3328 грн).

Например:

за исковое заявление имущественного характера от юридического лица нужно уплатить 1,5% от стоимости иска, но не менее 3328 грн и не более 1 164 800 грн. За аналогичное заявление от физического лица или ФЛП — 1% стоимости иска (от 1 331,20 грн до 16 640 грн);

за исковое заявление неимущественного характера от юридического лица или ФЛП платят 3328 грн. За аналогичное заявление от физического лица — 1331,20 грн.;

за исковое заявление о расторжении брака платят 1 331,20 грн;

при подаче заявления о разделе имущества в случае расторжения брака вносят 1% стоимости иска (минимум это

1331,20 грн, максимум — 9984 грн);

за заявление по делу отдельного производства от юрлица или ФЛП следует уплатить 1664,00 грн, от физлица — 665,60 грн;

за заявление о выдаче судебного приказа платят сбор 332,8 грн, об отмене судебного приказа — 166,4 грн;

за заявление об отмене временных ограничений физлица в правах выезда за границу — 665,6 грн;

за исковое заявление неимущественного характера — 1331,2 грн., за заявление о возмещении морального вреда — 1,5% от суммы иска (минимум 3328 грн.).

При повторной выдаче копии решения суда, за копии приобщенных к делу документов за каждый лист установлена ​​стоимость 9,98 грн. В электронном виде копия записи судебного заседания стоит 99,84 грн.

Уплатить указанные суммы можно либо на портале «Электронный суд», где предлагается сделать непосредственно при оформлении заявления, либо по реквизитам конкретного суда в Приват24 или monobank . Конечно, есть возможность воспользоваться кассой любого обычного банка либо терминалом. Квитанцию ​​храните. Ее нужно прилагать к иску в бумажном или электронном виде.

Напоследок контактные номера, по которым (если потребуется) можно задать дополнительные вопросы:

Государственная миграционная служба 0 800 308 877.

Контактный центр МВД (044) 290−19−88.

Правительственная горячая линия 1545.

Судебная власть Украины 0 800 501 492.

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