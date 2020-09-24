Налоговая назвала самые востребованные админуслуги среди украинцев

В январе – августе 2020 года Государственная налоговая служба предоставила 3,2 млн административных услуг налогоплательщикам.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
Наиболее запрашиваемыми среди 96 административных услуг, которые предоставляет налоговая, стали:
Государственная налоговая служба Украины взаимодействует с Министерством цифровой трансформации Украины по наполнению Реестра административных услуг, который также интегрирован на Портал Дія («Гид по государственным услугам»), информацией обо всех услугах, которые предоставляет ГНС и ее территориальные органы.
Для обеспечения возможности подачи заявлений в электронной форме, в том числе через сервис «Переписка», на Портале Дія в электронной форме в Реестре административных услуг размещена гиперссылка на ИТС «Электронный кабинет».
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