Налоговая назвала самые востребованные админуслуги среди украинцев

В январе – августе 2020 года Государственная налоговая служба предоставила 3,2 млн административных услуг налогоплательщикам.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

Наиболее запрашиваемыми среди 96 административных услуг, которые предоставляет налоговая, стали:

выдача карточки налогоплательщика;

внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов. В течение января-августа было предоставлено более 801,7 тыс. таких услуг;

более 1 млн плательщиков получили сведения из государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах/источниках выплаченных доходов и удержанных налогов.

Государственная налоговая служба Украины взаимодействует с Министерством цифровой трансформации Украины по наполнению Реестра административных услуг, который также интегрирован на Портал Дія («Гид по государственным услугам»), информацией обо всех услугах, которые предоставляет ГНС и ее территориальные органы.

Для обеспечения возможности подачи заявлений в электронной форме, в том числе через сервис «Переписка», на Портале Дія в электронной форме в Реестре административных услуг размещена гиперссылка на ИТС «Электронный кабинет».