Планы на новый год: в Кабмине рассказали, как будут бороться с безработицей — Finance.ua

Планы на новый год: в Кабмине рассказали, как будут бороться с безработицей Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Планы на новый год: в Кабмине рассказали, как будут бороться с безработицей

Многие граждане сегодня смогли приспособиться к реалиям войны и начали изучать новые профессии.

Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

«Какая у нас задача по безработным? Прежде всего, переучить их. В центрах занятости новыми профессиями овладело уже 45 тыс. человек. Второе — это „Армия восстановления“ — люди, занятые от центров занятости в областях на общественно полезных работах и получающие за это заработную плату. Третий аспект — это люди, обладающие предпринимательскими способностями и желающие начинать бизнес даже во время войны. Правительство им в этом помогает грантовой поддержкой», — отметила Свириденко.

Так, по программе єРобота перечислено уже более 837,5 млн грн в пользу 1119 успешных заявителей по всем программам совокупно. Всего Правительство выделило 2,2 млрд, и остальные средства будут вскоре перечислены победителям по всем программам, а таких в Украине более 3,5 тыс. заявителей.

Она также отметила, что, согласно опросам, многие украинцы, которые из-за боевых действий выехали за границу, планируют вернуться и присоединиться к восстановлению страны.

Она подчеркнула, что украинский бизнес показал столь большую адаптивность, что падение ВВП по итогам года составит 32%, а не 50%, как прогнозировалось после начала полномасштабного вторжения.

«По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы по падению экономики, чем предполагалось в конце февраля — не более 32%. Украинский бизнес проявил значительную гибкость и выносливость, а нашей задачей как правительства было поддержать его — кредитованием, грантовыми программами на начало собственного дела, а также поддержкой безработных. На следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%, ведь мы уверены, что это будет год победы», — отметила Свириденко.

Первый вице-премьер-министр подчеркнула, что рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета.

Учитывая фактор войны, разрушение предприятий, выезд части трудоспособных украинцев за границу Украине все равно удается обеспечивать 50% поступлений в бюджет своими усилиями. Остальные 50% — помощь международных партнеров.

Справка Finance.ua:

в Украине официально зарегистрирована 191 тысяча безработных. За последний месяц безработных стало на 32 тысячи меньше;

Как заявляет член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было. По его словам, есть три фактора, влияющих на официальный уровень безработицы.

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