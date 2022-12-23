Почти 60% работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2023 — исследование (инфографика)
Согласно данным опроса robota.ua большинство украинских работодателей планируют плодотворно наращивать команды в 2023 году. И только 16% опрошенных считают, что их команда, скорее всего, уменьшится.
Об этом говорится в исследовании rоbota.ua.
Среди основных барьеров расширения команды в следующем году видят дефицит квалифицированных кадров (в большинстве из-за вынужденной миграции специалистов до победы).
На втором месте — нереалистичные требования к заработным платам, из-за невозможности подстроить уровень вознаграждения под новый курс.
Меньше всего работодатели волнуются о завышенных ожиданиях социальных пакетов — это можно объяснить тем, что большинство компаний сейчас работает удаленно.
Зарплаты
Большинство работодателей планирует повысить своим сотрудникам зарплату на 5-30% в 2023 году.
Справка Finance.ua:
- На рынке труда в Украине наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. К примеру, в Киевской и Одесской областях на одно вакантное место претендуют в среднем 6 человек. Во Львовской области количество безработных снизилось.
- По данным Robota.ua, проанализировав сферы деятельности Украины, в декабре этого года по количеству вакансий лидирует работа в сфере торговли (розничная) — 41%.
- Промышленность и производство — 18%. Торговля оптовая/дистрибуция — 17%. ІТ-разработка программного обеспечения — 13%. Отели/рестораны — всего 12%.
- Средняя зарплата составляет 15 тысяч гривен. А количество вакансий с заработной платой в 13-18 тысяч гривен — 9644, что является наивысшим показателем.
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