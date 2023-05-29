План посевной в Украине: выполнено 90% — Минагрополитики — Finance.ua
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План посевной в Украине: выполнено 90% — Минагрополитики

Аграрный рынок
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Украина планирует завершить посевную кампанию в этом году 5−10 июня, хорошая погода в мае позволила наверстать отставание в апреле.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире Единого телемарафона в субботу.
«Если вообще посмотреть, то видим, что уже на 85%, даже ближе к 90% план, установленный в 13 млн га, выполнен, то есть буквально в начале июня, 5−10 июня, полностью посевная будет завершена», — сказал он.
Высоцкий уточнил, что посев ранних яровых культур, таких как яровая пшеница, ячмень, горох, овес, уже завершен, а также завершен посев сахарной свеклы в объеме больше прошлогоднего.
«Сахара будет произведено более чем достаточно», — отметил первый заместитель главы Минагрополитики.
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По его словам, еще идет сев поздних культур — подсолнечника, сои и также, частично, кукурузы.
«В этом году доля масличных культур, а именно сои, подсолнечника, рапса, увеличилась. Связано это, прежде всего, с дорогой логистикой, соответственно изменением севооборота под культуры, у которых выше цена за одну тонну, за единицу вырученной продукции», — объяснил Высоцкий.
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Он уточнил, что пока что посевная кое-где отстает от среднестатистического прогноза до полутора-двух недель, но пока это некритично.
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Первый замминистра подчеркнул, что критическими будут первые две декады июня. «Предварительно коллеги из Гидрометцентра говорят, что такие кратковременные, но достаточно интенсивные дожди все же должны выпадать в этот период… Надеемся, что для вегетации роста следующие эти две декады все-таки пройдут дожди по всей территории Украины», — сказал Высоцкий.

Справка Finance.ua:

  • как отметило Минагрополитики, лидировали в полевых работах с зерновыми и зернобобовыми на текущей неделе аграрии самой северной Черниговщины — 94,5 тыс. га, а наибольшие посевы яровых зерновых в Полтавской области — 626 тыс. га.
  • по данным Минагрополитики, подсолнечником занято 4,616 млн га, что уже на 8,2% превышает прошлогодний показатель, но еще заметно ниже ожиданий в 5,641 млн га. Больше всего этой масличной культурой занято в Кировоградской области — 576 тыс. га.
  • посевные площади под сахарной свеклой, напротив, превысили прогноз в 220 тыс. га и достигли 240,9 тыс. га, что на треть больше прошлогодних на эту дату и выше даже в 2021 году, когда они составляли 226 тыс. га.
  • посевы сои расширились до 1,636 млн га и превысили прошлогодние уже на 42%, и до прогноза в 1,841 млн га осталось немного. Лидирует Киевская область со 188,8 тыс. га.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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