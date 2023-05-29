План посевной в Украине: выполнено 90% — Минагрополитики — Finance.ua

План посевной в Украине: выполнено 90% — Минагрополитики Сегодня 20:00 — Аграрный рынок

Украина планирует завершить посевную кампанию в этом году 5−10 июня, хорошая погода в мае позволила наверстать отставание в апреле.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире Единого телемарафона в субботу.

«Если вообще посмотреть, то видим, что уже на 85%, даже ближе к 90% план, установленный в 13 млн га, выполнен, то есть буквально в начале июня, 5−10 июня, полностью посевная будет завершена», — сказал он.

Высоцкий уточнил, что посев ранних яровых культур, таких как яровая пшеница, ячмень, горох, овес, уже завершен, а также завершен посев сахарной свеклы в объеме больше прошлогоднего.

«Сахара будет произведено более чем достаточно», — отметил первый заместитель главы Минагрополитики.

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По его словам, еще идет сев поздних культур — подсолнечника, сои и также, частично, кукурузы.

«В этом году доля масличных культур, а именно сои, подсолнечника, рапса, увеличилась. Связано это, прежде всего, с дорогой логистикой, соответственно изменением севооборота под культуры, у которых выше цена за одну тонну, за единицу вырученной продукции», — объяснил Высоцкий.

Он уточнил, что пока что посевная кое-где отстает от среднестатистического прогноза до полутора-двух недель, но пока это некритично.

Первый замминистра подчеркнул, что критическими будут первые две декады июня. «Предварительно коллеги из Гидрометцентра говорят, что такие кратковременные, но достаточно интенсивные дожди все же должны выпадать в этот период… Надеемся, что для вегетации роста следующие эти две декады все-таки пройдут дожди по всей территории Украины», — сказал Высоцкий.

Справка Finance.ua:

как отметило Минагрополитики, лидировали в полевых работах с зерновыми и зернобобовыми на текущей неделе аграрии самой северной Черниговщины — 94,5 тыс. га, а наибольшие посевы яровых зерновых в Полтавской области — 626 тыс. га.

по данным Минагрополитики, подсолнечником занято 4,616 млн га, что уже на 8,2% превышает прошлогодний показатель, но еще заметно ниже ожиданий в 5,641 млн га. Больше всего этой масличной культурой занято в Кировоградской области — 576 тыс. га.

посевные площади под сахарной свеклой, напротив, превысили прогноз в 220 тыс. га и достигли 240,9 тыс. га, что на треть больше прошлогодних на эту дату и выше даже в 2021 году, когда они составляли 226 тыс. га.

посевы сои расширились до 1,636 млн га и превысили прошлогодние уже на 42%, и до прогноза в 1,841 млн га осталось немного. Лидирует Киевская область со 188,8 тыс. га.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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