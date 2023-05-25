Зерновая сделка: убытки из-за простоя судов оценили в $1 млрд — Finance.ua

Зерновая сделка: убытки из-за простоя судов оценили в $1 млрд Сегодня 10:27 — Аграрный рынок

Зерновая сделка: убытки из-за простоя судов оценили в $1 млрд

Украина понесла убытки на сумму более 1 млрд долларов из-за простоя кораблей в очередях зернового коридора.

Такие данные обнародовал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в эфире телеканала Freeдом.

«Это те деньги, которые не получили украинские сельхозпроизводители. Это деньги, которые трейдеры заплатили владельцам судов за то, что корабли стояли очень долго в очереди», — пояснил он.

По его словам, россия не принимает планы и условия Украины по формированию очередности проверок стоящих в очереди судов. Это не позволяет портовым терминалам работать ритмично.

Комментируя ситуацию с остановкой работы морского порта Южный и исключение его из работы зернового коридора, Горбачев отметил, что это стало «очередной победой рф в торгах», которые проходят в Стамбуле по вопросам возобновления экспорта украинской сельхозпродукции морем. Он выразил надежду, что выход из ситуации будет найден.

«россия манипулирует всякими данными. Она пытается внести любую турбулентность (в переговоры. — Ред.), чтобы все было непрогнозируемо. Порт Южный — один из самых эффективных по отгрузке зерна. Соответственно, он больше всего был загружен», — пояснил он и добавил, что в настоящее время вопрос с экспортом украинской сельхозпродукции из этого порта не решен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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