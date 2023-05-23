рф препятствует возобновлению полноценной работы "зерновой сделки" Сегодня 17:40 — Аграрный рынок

рф препятствует возобновлению полноценной работы "зерновой сделки"

Работа «зернового коридора» продлена, но пока полноценно он еще не заработал. За 6 дней (с момента согласования возврата работы «зернового коридора») инспекцию на вход прошли только 11 судов, что является очень низким показателем, учитывая значительную очередь судов на вход.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Отмечается, что с 15 по 21 мая 2023 года через морские порты Одесской области было экспортировано 118,3 тыс. т агропродукции, что на 78% меньше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад.

Количество кораблей, загруженных за эту неделю, составляло всего лишь 4 единицы, что на 9 судов меньше предыдущей недели.

«Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения далее к клиентам и ожидают ее. Это самый низкий показатель в этом году», — отмечают в УКАБ.

Там добавляют, что наибольшие объемы экспорта в течение 42 недели работы «зернового коридора» составляли:

кукуруза (78% экспорта за этот период);

жмых подсолнечный (17%);

пшеница (6%).

Украинская агропродукция отправилась в страны Азии (Саудовская Аравия, Турция), Африки (Марокко) и Европы (Италия).

В УКАБ отмечают, что в целом с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 года по 21 мая 2023 года удалось экспортировать 30,3 млн т продукции АПК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.