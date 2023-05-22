В текущем году в Украине производство сельскохозяйственной продукции уменьшится на 10% — Finance.ua
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В текущем году в Украине производство сельскохозяйственной продукции уменьшится на 10%

Аграрный рынок
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В текущем году в Украине производство сельскохозяйственной продукции уменьшится на 10%
В текущем году в Украине производство сельскохозяйственной продукции уменьшится на 10%
Агросектор Украины быстро адаптируется к сложным вызовам в условиях войны. Несмотря на это, в 2023 году аграрное производство снизится на 10% по сравнению с 2022 годом, но производительность, экспорт и внутренний рынок будут сохранены.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил скорую адаптацию украинского агросектора к условиям войны, несмотря на потери производства.
Высоцкий подчеркнул, что из-за ограничений в работе зернового коридора Украина вынуждена экспортировать больше агропродукции в страны ЕС, поэтому последние недели были важны для сохранения экспорта украинской продукции.
По его словам, решение Европейской комиссии о продлении на еще один год нулевых пошлин на экспорт из Украины является очень положительным сигналом и поддержкой.
Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 19 мая 2023 уже посеяли более 4 млн 693 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.
За прошедшую неделю украинские аграрии засеяли 1 млн 105,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых 1 млн га кукурузы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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