PKP Intercity вводит «ускоренное» расписание в Польше: что изменится с 1 сентября — Finance.ua
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PKP Intercity вводит «ускоренное» расписание в Польше: что изменится с 1 сентября

Личные финансы
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PKP Intercity вводит «ускоренное» расписание в Польше: что изменится с 1 сентября
PKP Intercity вводит «ускоренное» расписание в Польше: что изменится с 1 сентября, krakow.wyborcza.pl
С 1 сентября PKP Intercity вводит новое расписание. Движение по некоторым маршрутам будет ускорено, пишет The Warsaw.
Например, рекордно быстро можно будет добраться из Варшавы в Белосток и обратно — за 1 час 38 минут. Также увеличится число рейсов на популярных направлениях.
Как сообщает 300gospodarka. pl, новое расписание PKP Intercity предусматривает новые сообщения со Щецином, Познанью и Вроцлавом, прямое скоростное сообщение между Лодзем, Варшавой и Белостоком, а также больше поездов в Закопане.
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Перевозчик обещает, что время в пути от Варшавы до Щецина сократится до рекордных 4 часов 32 минут. Это примерно на полчаса быстрее по сравнению с текущим самым быстрым поездом. Также новый поезд сократит время в пути из Познани в Варшаву — до 2 часов 18 минут, говорится в сообщении PKP Intercity.

Новое расписание, быстрые поездки и больше маршрутов

Перевозчик также анонсирует еще одну новинку — маршрут, соединяющий Варшаву и Вроцлав. Поезд будет следовать через Познань, обеспечивая минимальное время в пути между столицами Великопольского и Нижнесилезского воеводств — 1 час 18 минут. Новый поезд IC 1106/1007 Esperanto, курсирующий между Лодзью и Белостоком, будет останавливаться только в Варшаве. Благодаря этому время в пути от станции Łódź Widzew до станции Warszawa Zachodnia составит 58 минут, а от станции Łódź Fabryczna до Warszawa Centralna — 1 час 12 минут.
Рекордно быстро можно будет добраться из Варшавы в Белосток и обратно — за 1 час 38 минут. «Поезд преодолеет этот маршрут быстрее автомобиля примерно на полчаса», — говорится в сообщении PKP Intercity.
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Кроме того, появится возможность доехать от моря до Закопане вне курортного сезона. Ранее такое сообщение осуществлялось только между Труймястем и Краковом, а в Закопане его продлевали только на время курортного сезона. Теперь путешествие из Татр к Балтийскому морю (точнее, по маршруту Гдыня — Закопане — Гдыня) будет возможно и осенью.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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