Корея профинансирует закупку поездов Интерсити+ для Украины — Finance.ua

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Корея профинансирует закупку поездов Интерсити+ для Украины

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Корея профинансирует закупку поездов Интерсити+ для Украины
Корея профинансирует закупку поездов Интерсити+ для Украины
Верховная Рада Украины 21 августа ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и Республикой Корея о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества на 2024—2029 годы. 336 народных депутатов поддержали эту инициативу.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Что это даст? Как пишут в УЗ, это решение открывает путь для финальной части согласований по финансированию критически важных для украинской экономики проектов, в том числе программы по расширению подвижного состава Укрзализныци — закупке 20 электропоездов класса Интерсити+.
Эта программа уже получила одобрительную оценку экспертов, привлеченных корейским Фондом экономического развития и сотрудничества. Следующие шаги включат согласование деталей проекта и соглашения на уровне Кабинета Министров Украины и финальное подписание соглашения.
«Это стратегическая программа расширения парка поездов Интерсити+, благодаря чему мы сможем увеличить интенсивность движения на уже существующих и открыть новые скоростные маршруты. Это дополнительная возможность для путешествий 6 млн пассажиров в год, что закроет сегодняшнюю потребность в дневном скоростном движении. Спасибо парламентариям за ратификацию, и работаем дальше с чиновниками для успешного подписания соглашения», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
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По предварительным договоренностям, общая стоимость программы составит около $450 млн, включая сервисное обслуживание поездов в течение 5 лет, а поставка поездов возможна в срок 18−24 месяцев после подписания соглашения. Причем предварительно корейские производители заинтересованы и рассмотреть варианты частичной локализации в Украине, что важно для стимулирования отечественной экономики.
Условия кредитования корейским Фондом экономического развития и сотрудничества являются льготными, учитывая критичность социальной составляющей проекта (общий срок — до 40 лет, причем выплаты тела кредита будут начинаться только после первых 10 лет).
Параллельно Укрзализныця будет работать и над модернизацией уже имеющегося подвижного состава, а также подчеркивает важность продления государственной инвестпрограммы по построению нового подвижного состава для дальнего сообщения.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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