«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом — Finance.ua

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом Сегодня 10:13 — Личные финансы

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом

«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы «Интерсити+» между Одессой и Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика на своей Telegram-странице.

Поезд № 761/762 отправляемся по отдельным датам из столицы в 06:03, а из Одессы — в 14:20.

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По маршруту будет курсировать «Тарпан» — межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1−001, который в этом году отмечает ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт.

Билты — в приложении Укрзализныци.

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Напомним, АО «Укрзализныця» с 10 августа вносит изменения в расписание движения двух поездов Интерсити+, следующих из Киева в польский Перемышль. «Для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносим корректировку в расписание движения двух поездов Интерсити+ Киев — Перемышль», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» объявила о запуске продаж билетов на первый в истории компании детский купейный вагон. Первый рейс состоится 8 августа в составе поезда № 15/16, который будет курсировать по маршруту Харьков — Ясиня. Как сообщили в пресс-службе компании, этот вагон предназначен для детей от 0 до 8 лет и их родителей.

Напомним, с 1 августа Укрзализныця расширила количество поездов с женскими купе.



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