Писториус просит выделить на помощь Украине дополнительные €4 миллиарда — Spiegel — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Писториус просит выделить на помощь Украине дополнительные €4 миллиарда — Spiegel

Казна и Политика
41
Писториус просит выделить на помощь Украине дополнительные €4 миллиарда — Spiegel
Писториус просит выделить на помощь Украине дополнительные €4 миллиарда — Spiegel
Средства на поставку вооружения Украине, предусмотренные Германией на этот год, почти полностью израсходованы, поэтому министр обороны ФРГ Борис Писториус просит о выделении дополнительных 4 миллиардов евро.
Об этом пишет Spiegel.
По данным издания, на все второе полугодие 2024 года осталось всего 200 тысяч евро из предусмотренной помощи, поэтому Писториус «неофициально» попросил министра финансов Кристиана Линднера предоставить еще 4 миллиарда евро для сохранения уровня помощи.
Читайте также
Отмечается, что сам Писториус косвенно подтвердил, что просил у Линднера больше денег. «Сейчас мы работаем над обеспечением дополнительных средств, чтобы мы могли продолжать работу в этом году», — заявил он. Глава Минобороны также подтвердил, что средства, запланированные на 2024 год, были «в значительной степени израсходованы» или «привязаны» к контрактам.
Согласно сообщению, Писториус хочет использовать дополнительные средства для поставки Украине запасных частей, боеприпасов и, возможно, танков Leopard 1. По данным федерального правительства, Украина уже получила 50 таких танков в рамках финансируемого Германией и Данией проекта, из обещанных 135 танков.
Читайте также
Экспертный штаб во главе с генерал-майором Кристианом Фрейдингом, координирующий военную поддержку Украины, считает необходимым сохранить постоянную помощь Украине вооружениями до конца 2024 года.
Как сообщалось, в бюджете-2024 федеральное правительство заложило 7,1 миллиарда евро на поддержку Украины оружием и другими военными материалами.
Накануне правительство ФРГ объявило о передаче очередного пакета военной помощи Украине.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.