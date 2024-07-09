Писториус просит выделить на помощь Украине дополнительные €4 миллиарда — Spiegel Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Писториус просит выделить на помощь Украине дополнительные €4 миллиарда — Spiegel

Средства на поставку вооружения Украине, предусмотренные Германией на этот год, почти полностью израсходованы, поэтому министр обороны ФРГ Борис Писториус просит о выделении дополнительных 4 миллиардов евро.

Об этом пишет Spiegel

По данным издания, на все второе полугодие 2024 года осталось всего 200 тысяч евро из предусмотренной помощи, поэтому Писториус «неофициально» попросил министра финансов Кристиана Линднера предоставить еще 4 миллиарда евро для сохранения уровня помощи.

Читайте также Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Отмечается, что сам Писториус косвенно подтвердил, что просил у Линднера больше денег. «Сейчас мы работаем над обеспечением дополнительных средств, чтобы мы могли продолжать работу в этом году», — заявил он. Глава Минобороны также подтвердил, что средства, запланированные на 2024 год, были «в значительной степени израсходованы» или «привязаны» к контрактам.

Согласно сообщению, Писториус хочет использовать дополнительные средства для поставки Украине запасных частей, боеприпасов и, возможно, танков Leopard 1. По данным федерального правительства, Украина уже получила 50 таких танков в рамках финансируемого Германией и Данией проекта, из обещанных 135 танков.

Читайте также Германия передала Украине часть помощи для восстановления энергетической инфраструктуры

Экспертный штаб во главе с генерал-майором Кристианом Фрейдингом, координирующий военную поддержку Украины, считает необходимым сохранить постоянную помощь Украине вооружениями до конца 2024 года.

Как сообщалось, в бюджете-2024 федеральное правительство заложило 7,1 миллиарда евро на поддержку Украины оружием и другими военными материалами.

Накануне правительство ФРГ объявило о передаче очередного пакета военной помощи Украине.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.