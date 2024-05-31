Писториус анонсировал новый пакет вооружений для Украины на €500 миллионов — Finance.ua

Писториус анонсировал новый пакет вооружений для Украины на €500 миллионов Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Писториус анонсировал новый пакет вооружений для Украины на €500 миллионов

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал поставки Украине нового пакета военных средств на сумму 500 млн евро, в который войдут ракеты в системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, беспилотники, БМП и снайперские ружья.

Об этом Писториус сказал на совместном с украинским коллегой Рустемом Умеровым брифинге в Одессе.

Глава оборонного ведомства Германии выразил уважение к Вооруженным силам Украины и их воле бороться против российской агрессии.

Читайте также Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи

«Мы готовы оказывать дальнейшую помощь Украине. В частности, речь идет о поставках военных материальных средств на сумму полмиллиарда евро, которые вскоре будут доставлены. Мы готовы также продолжить поставки крылатых ракет в IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, а также беспилотников, которые играют большую роль в Черном море», — сказал Писториус.

Кроме того, министр обороны Германии сообщил о намерении предоставить запчасти для танков Leopard, 18 колесных гаубиц и боеприпасов для стрелкового оружия.

Писториус также отметил, что ФРГ в течение года предоставит Украине дополнительные танки Leopard-1, Leopard-2 и будет помогать с поддержанием их технического состояния и ремонтом. Украина получит дополнительные БМП и зенитные самоходные артиллерийские установки.

Министр обороны Германии рассказал, что сегодня во время посещения снайперского полигона украинские военные рассказали ему о необходимости в дополнительных снайперских ружьях.

«Мы готовы доставить в ближайшие дни несколько сотен снайперских ружей. Кроме того, мы уже думаем о том, чтобы выделить дополнительно еще сотню таких ружей», — проинформировал Писториус.

В заключение он заверил, что Германия настроена на то, чтобы оказывать военную помощь и в последующие годы.

Как сообщалось, бюджетом ФРГ предусмотрено на военную помощь Украине в этом году 7,1 млрд евро, но на днях министр обороны Борис Писториус запросил дополнительно 3,8 млрд. Решение должно быть принято в июне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.