Пик роста цен на овощи еще не наступил — Finance.ua

Пик роста цен на овощи еще не наступил Сегодня 20:45 — Личные финансы

Пик роста цен на овощи еще не наступил

Этой осенью цены на овощи в Украине серьезно ударили по карману, а вокруг картофеля вообще возник ажиотаж. Одной из главных причин сложившейся ситуации стала погода — высокие температуры и отсутствие осадков.

«С июля и до начала сентября на большинстве территорий Украины либо не было осадков, либо их было недостаточно. Июльская жара повлекла за собой колоссальные потери. Из-за засухи многое потеряли, многое не проросло. Она повлияла как на овощи, которые выращивались в этот период, так и на закладки новых семян, например капусты или моркови, которая собирается сейчас», — рассказал заместитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии изданию « Экономическая правда ».

Отмечается, что ситуацию не спасли даже такие меры как полив, а также дополнительные пленки и сетки на теплицах.

«Капуста, пожалуй, больше всего пострадала, дальше идет картофель и на третьем месте по потерям — лук. Но лука насадили очень много, поэтому даже несмотря на потери, предложение превышает спрос в этом году», — пояснил руководитель проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.

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При этом он указал, что фермеры только картошки потеряли от 20% до 50%, а то и больше.

Кроме того, Марчук отметил, что многие фермеры переориентировались на другие культуры, которые приносят больше прибыли, что также сыграло свою роль в повышении цен на продукты. К тому же часть качественных овощей заложили на хранение, чтобы постепенно продавать и заработать позже.

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Хорев считает, что такая стратегия может оказаться проигрышной, ведь в условиях дефицита на рынок скорее зайдет импортный товар. Следует ожидать дальнейшего роста цен на овощи до весны.

«Пик роста фактических цен мы еще не почувствовали. Тенденция такова, что в ноябре-декабре ценовое предложение будет расти. Если только не произойдет слишком большое замещение импортом», — подытожил Марчук.

УНІАН По материалам:

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