Цены на газ в Европе подскочили: причины — Finance.ua

Цены на газ в Европе подскочили: причины Сегодня 09:15

Цены на газ в Европе подскочили: причины

Европейские цены на газ выросли, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вызвала новую волну волатильности на рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы выросли на 2,2%, следуя за движением нефти. Рынки готовятся к тому, что эскалация военных действий между Израилем и Ираном может повлечь за собой более широкий региональный конфликт, который может повлиять на поставки отопительного топлива.

Голландские фьючерсы в месяц выросли на 2,0% до 39,97 евро за мегаватт-час.

В субботу у частного дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взорвался беспилотник «Хезболлы», а на следующий день Израиль начал новое военное наступление на опорные пункты «Хезболлы» в Ливане. Израиль уже пообещал отплатить Ирану за ракетную атаку в начале октября.

Геополитические проблемы удерживали цены волатильными в последние недели, подчеркивая уязвимость поставок топлива в Европу с началом отопительного сезона в регионе.

Для газовых рынков, в частности, ключевая обеспокоенность связана с риском закрытия Ормузского пролива, который является воротами в Персидский залив и важным водным путем для транспортировки сжиженного природного газа и нефти.

Українська правда По материалам:

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