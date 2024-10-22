Цены на газ в Европе подскочили: причины — Finance.ua

Цены на газ в Европе подскочили: причины
Европейские цены на газ выросли, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вызвала новую волну волатильности на рынке.
Об этом сообщает Bloomberg.
Фьючерсы выросли на 2,2%, следуя за движением нефти. Рынки готовятся к тому, что эскалация военных действий между Израилем и Ираном может повлечь за собой более широкий региональный конфликт, который может повлиять на поставки отопительного топлива.
Голландские фьючерсы в месяц выросли на 2,0% до 39,97 евро за мегаватт-час.
В субботу у частного дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взорвался беспилотник «Хезболлы», а на следующий день Израиль начал новое военное наступление на опорные пункты «Хезболлы» в Ливане. Израиль уже пообещал отплатить Ирану за ракетную атаку в начале октября.
Геополитические проблемы удерживали цены волатильными в последние недели, подчеркивая уязвимость поставок топлива в Европу с началом отопительного сезона в регионе.
Для газовых рынков, в частности, ключевая обеспокоенность связана с риском закрытия Ормузского пролива, который является воротами в Персидский залив и важным водным путем для транспортировки сжиженного природного газа и нефти.
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