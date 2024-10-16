Photoshop получит новые инструменты ИИ — Finance.ua

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Photoshop получит новые инструменты ИИ

Технологии&Авто
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Photoshop получит новые инструменты ИИ
Photoshop получит новые инструменты ИИ
Компания Adobe представила ряд новых функций на основе искусственного интеллекта для своих программ из пакета Creative Cloud на ежегодной конференции Adobe Max.
Photoshop обогатился функцией Distraction Removal («Удаление отвлекающих элементов»), которая дополняет уже имеющийся инструмент Remove. Эта новая функция автоматически обнаруживает и убирает такие элементы, как люди, провода и кабели одним щелчком. Пользователи теперь могут выбирать между использованием генеративного ИИ (на базе модели Adobe Firefly) или негенеративного ИИ для работы с инструментом Remove.
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Adobe обновила модель Firefly Image 3, которая теперь работает с инструментами Generative Fill, Generative Expand, Generate Similar и Generate Background. Компания утверждает, что новая версия улучшает разнообразие и фотореалистичность сгенерированных изображений и лучше понимает сложные запросы.
В Adobe Illustrator появилась новая функция Objects on Path, которая позволяет быстро прикреплять, размещать и перемещать объекты вдоль любой формы контура. Инструмент Mockup для создания макетов на 3D-моделях стал общедоступным, а функция Image Trace для преобразования растровых изображений в векторные получила усовершенствование.
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InDesign получил инструмент Generative Expand, позволяющий расширять изображения для соответствия любому макету. В Premiere Pro появилась функция Generative Extend, базирующаяся на новой модели Firefly AI Video.
Большинство новых функций уже доступны пользователям, но некоторые, например, Generative Extend в Premiere Pro, находятся на стадии бета-тестирования.
По материалам:
ITC.ua
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