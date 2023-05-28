Adobe добавляет ИИ-функции в Photoshop — Finance.ua

Adobe добавляет ИИ-функции в Photoshop Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Adobe добавляет ИИ-функции в Photoshop

Adobe Inc. добавляет технологию искусственного интеллекта для создания изображений в свое флагманское программное обеспечение для редактирования Photoshop.

Об этом пишет Reuters.

Компания заявила, что это стало началом большого шага добавления таких технологий искусственного интеллекта в набор программ, предназначенных для креативных профессионалов.

Хотя такие программы, как Dall-E от OpenAI, захватили внимание, превращая текстовые подсказки в изображение, они еще не нашли широкого применения крупными корпорациями по юридическим вопросам, связанным с данными, используемыми для разработки систем.

Adobe стремилась решить эти проблемы с помощью базовой технологической системы, которую она называет Firefly, специально созданной с легальными для использования данными изображений и, по словам Adobe, может использоваться в коммерческих условиях.

Adobe тестировала систему около шести недель на отдельном вебсайте и во вторник заявила, что добавит основанные на ней функции Photoshop, самый известный продукт компании.

Одна из новых функций будет называться «Генеративное заполнение», и она позволит пользователям расширять исходное изображение, слишком близко обрезанное, с помощью компьютерного контента или добавлять функции на основе текстового описания.

Эли Гринфилд, директор по технологиям цифровых медиа в Adobe, сказал, что цель этого инструмента не в том, чтобы заменить художников-графиков, а в том, чтобы они могли быстрее создавать новые изображения из множества идей. В прошлом им пришлось бы тратить часы на поиск в фотоархивах и вручную склеивать фрагменты существующих изображений.

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