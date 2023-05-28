Adobe добавляет ИИ-функции в Photoshop — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Adobe добавляет ИИ-функции в Photoshop

Технологии&Авто
16
Adobe добавляет ИИ-функции в Photoshop
Adobe добавляет ИИ-функции в Photoshop
Adobe Inc. добавляет технологию искусственного интеллекта для создания изображений в свое флагманское программное обеспечение для редактирования Photoshop.
Об этом пишет Reuters.
Компания заявила, что это стало началом большого шага добавления таких технологий искусственного интеллекта в набор программ, предназначенных для креативных профессионалов.
Хотя такие программы, как Dall-E от OpenAI, захватили внимание, превращая текстовые подсказки в изображение, они еще не нашли широкого применения крупными корпорациями по юридическим вопросам, связанным с данными, используемыми для разработки систем.
Adobe стремилась решить эти проблемы с помощью базовой технологической системы, которую она называет Firefly, специально созданной с легальными для использования данными изображений и, по словам Adobe, может использоваться в коммерческих условиях.
Adobe тестировала систему около шести недель на отдельном вебсайте и во вторник заявила, что добавит основанные на ней функции Photoshop, самый известный продукт компании.
Одна из новых функций будет называться «Генеративное заполнение», и она позволит пользователям расширять исходное изображение, слишком близко обрезанное, с помощью компьютерного контента или добавлять функции на основе текстового описания.
Эли Гринфилд, директор по технологиям цифровых медиа в Adobe, сказал, что цель этого инструмента не в том, чтобы заменить художников-графиков, а в том, чтобы они могли быстрее создавать новые изображения из множества идей. В прошлом им пришлось бы тратить часы на поиск в фотоархивах и вручную склеивать фрагменты существующих изображений.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.