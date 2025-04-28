ПФУ завершил финансирование пенсий за апрель: сколько направили средств — Finance.ua

ПФУ завершил финансирование пенсий за апрель: сколько направили средств Сегодня 11:12 — Казна и Политика

ПФУ завершил финансирование пенсий за апрель: сколько направили средств

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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По данным ПФУ, в том числе через АО «Укрпочта» выплачено 9,4 млрд гривен, через уполномоченные банки — 58,0 млрд гривен.

Как менялись объемы финансирования

Сумма не изменилась по сравнению с мартом, когда после индексации было выплачено также 67,4 млрд гривен.

В феврале на пенсионные выплаты направили 62,2 млрд гривен, в январе — 61,7 млрд гривен.

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.

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Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков.

Напомним, некоторые украинские пенсионеры могут остаться без доступа к своим банковским картам. Причинами блокировки могут быть как меры безопасности, так и финансовый мониторинг.

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