ПФУ завершил финансирование пенсий за апрель: сколько направили средств — Finance.ua
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ПФУ завершил финансирование пенсий за апрель: сколько направили средств

Казна и Политика
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ПФУ завершил финансирование пенсий за апрель: сколько направили средств
ПФУ завершил финансирование пенсий за апрель: сколько направили средств
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,4 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
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По данным ПФУ, в том числе через АО «Укрпочта» выплачено 9,4 млрд гривен, через уполномоченные банки — 58,0 млрд гривен.

Как менялись объемы финансирования

Сумма не изменилась по сравнению с мартом, когда после индексации было выплачено также 67,4 млрд гривен.

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В феврале на пенсионные выплаты направили 62,2 млрд гривен, в январе — 61,7 млрд гривен.
Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.
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Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков.
Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.
Напомним, некоторые украинские пенсионеры могут остаться без доступа к своим банковским картам. Причинами блокировки могут быть как меры безопасности, так и финансовый мониторинг.
По материалам:
РБК-Україна
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