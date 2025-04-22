Блокування банківських карток пенсіонерів: кого це може стосуватися — Finance.ua
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Блокування банківських карток пенсіонерів: кого це може стосуватися

Фінтех і Картки
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Блокування банківських карток пенсіонерів: кого це може стосуватися
Блокування банківських карток пенсіонерів: кого це може стосуватися
Деякі українські пенсіонери можуть залишитися без доступу до своїх банківських карток. Причинами блокування можуть бути як заходи безпеки, так і фінансовий моніторинг.
У Міністерстві фінансів України пояснили, що банки можуть заблокувати картку з метою захисту клієнта від шахрайства. Зокрема, така практика діє у «ПриватБанку». Якщо система виявляє підозрілі транзакції, картку можуть тимчасово заморозити, щоб запобігти несанкціонованому зняттю коштів. У деяких випадках одночасно блокуються й інші картки клієнта в тому ж банку, навіть якщо вони порожні.
Ще однією підставою для блокування є фінансовий моніторинг. Якщо у банку виникають підозри щодо незаконного походження коштів або можливого фінансування терористичної діяльності, рахунок можуть заблокувати до з’ясування обставин. Підставами можуть бути:
  • надто велика кількість переказів з-за кордону або за кордон;
  • зв’язки з росією чи білоруссю;
  • реєстрація за масовою або вигаданою адресою;
  • перекази з криптовалютних бірж на суму понад 30 тисяч гривень;
  • часте зняття готівки одразу після зарахування коштів;
  • перевищення встановлених лімітів.
Ще одна важлива причина — неподання заяви на підтвердження місця проживання.
Пенсійний фонд України проводить перевірку (верифікацію) отримувачів пенсій, особливо серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також пенсіонерів, які тривалий час перебувають за кордоном або мають підозрілі дані щодо місця реєстрації. Якщо виникають сумніви, пенсіонеру може бути надіслане офіційне повідомлення з вимогою подати заяву про підтвердження фактичного місця проживання.
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Подати цю заяву потрібно протягом 10 календарних днів з моменту отримання повідомлення. Якщо цього не зробити вчасно, Пенсійний фонд може призупинити нарахування пенсії, а банк — обмежити доступ до карткового рахунку, на який надходять виплати.
Подати заяву можна особисто у відділенні Пенсійного фонду або через електронний кабінет на порталі ПФУ. Важливо своєчасно реагувати на подібні повідомлення, щоб уникнути зупинки виплат і блокування банківських карток.
За матеріалами:
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