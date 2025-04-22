Блокування банківських карток пенсіонерів: кого це може стосуватися — Finance.ua

Блокування банківських карток пенсіонерів: кого це може стосуватися Сьогодні 20:02 — Фінтех і Картки

Блокування банківських карток пенсіонерів: кого це може стосуватися

Деякі українські пенсіонери можуть залишитися без доступу до своїх банківських карток . Причинами блокування можуть бути як заходи безпеки, так і фінансовий моніторинг.

У Міністерстві фінансів України пояснили, що банки можуть заблокувати картку з метою захисту клієнта від шахрайства. Зокрема, така практика діє у «ПриватБанку». Якщо система виявляє підозрілі транзакції, картку можуть тимчасово заморозити, щоб запобігти несанкціонованому зняттю коштів. У деяких випадках одночасно блокуються й інші картки клієнта в тому ж банку, навіть якщо вони порожні.

Ще однією підставою для блокування є фінансовий моніторинг. Якщо у банку виникають підозри щодо незаконного походження коштів або можливого фінансування терористичної діяльності, рахунок можуть заблокувати до з’ясування обставин. Підставами можуть бути:

надто велика кількість переказів з-за кордону або за кордон;

зв’язки з росією чи білоруссю;

реєстрація за масовою або вигаданою адресою;

перекази з криптовалютних бірж на суму понад 30 тисяч гривень;

часте зняття готівки одразу після зарахування коштів;

перевищення встановлених лімітів.

Ще одна важлива причина — неподання заяви на підтвердження місця проживання.

Пенсійний фонд України проводить перевірку (верифікацію) отримувачів пенсій, особливо серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також пенсіонерів, які тривалий час перебувають за кордоном або мають підозрілі дані щодо місця реєстрації. Якщо виникають сумніви, пенсіонеру може бути надіслане офіційне повідомлення з вимогою подати заяву про підтвердження фактичного місця проживання.

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Подати цю заяву потрібно протягом 10 календарних днів з моменту отримання повідомлення. Якщо цього не зробити вчасно, Пенсійний фонд може призупинити нарахування пенсії, а банк — обмежити доступ до карткового рахунку, на який надходять виплати.

Подати заяву можна особисто у відділенні Пенсійного фонду або через електронний кабінет на порталі ПФУ. Важливо своєчасно реагувати на подібні повідомлення, щоб уникнути зупинки виплат і блокування банківських карток.

Технофан За матеріалами:

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