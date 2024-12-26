ПФУ запустил е-пенсионное удостоверение: как оформить — Finance.ua

ПФУ запустил е-пенсионное удостоверение: как оформить Сегодня 08:32 — Личные финансы

ПФУ запустил е-пенсионное удостоверение: как оформить, Фото: freepik

Пенсионный фонд Украины внедрил новый сервис, позволяющий пенсионерам получать электронное пенсионное удостоверение. Этот документ подтверждает факт назначения пенсии и доступен в приложении «Дія».

Об этом сообщил глава правления ПФУ Евгений Капинус.

Преимущества е-пенсионного удостоверения

При наличии е-пенсионного удостоверения не нужно дополнительно предъявлять пенсионное удостоверение в бумажной форме.

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Человек, которому назначена пенсия, может выбрать исключительно электронный формат.

Оформить документ можно:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

в ближайшем сервисном центре Фонда.

Электронный документ формируется быстрее, чем бумажный — обычно в течение нескольких дней.

Как оформить е-удостоверение

Для формирования и использования е-пенсионного удостоверения человеку нужно знать свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

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Затем необходимо установить мобильное приложение «Дія» и пройти электронную идентификацию и аутентификацию.

Кому может быть полезен новый сервис

Пенсионерам, которые находятся за границей и не могут попасть в Украину для получения бумажного удостоверения.

Пенсионерам, которые по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Фонда.

На сегодняшний день в Украине существует уже три варианта пенсионного удостоверения:

традиционное бумажное пенсионное удостоверение, которое можно получить, заполнив в сервисном центре Пенсионного фонда Украины анкету или отправив заявление на изготовление документа через веб-портал электронных услуг Фонда, или мобильное приложение Пенсионный фонд;

электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, которое выдавало АО «Ощадбанк»;

е-пенсионное удостоверение.

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