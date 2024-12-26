ПФУ запустил е-пенсионное удостоверение: как оформить — Finance.ua

ПФУ запустил е-пенсионное удостоверение: как оформить
Пенсионный фонд Украины внедрил новый сервис, позволяющий пенсионерам получать электронное пенсионное удостоверение. Этот документ подтверждает факт назначения пенсии и доступен в приложении «Дія».
Об этом сообщил глава правления ПФУ Евгений Капинус.
Преимущества е-пенсионного удостоверения
При наличии е-пенсионного удостоверения не нужно дополнительно предъявлять пенсионное удостоверение в бумажной форме.
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Человек, которому назначена пенсия, может выбрать исключительно электронный формат.
Оформить документ можно:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- в ближайшем сервисном центре Фонда.
Электронный документ формируется быстрее, чем бумажный — обычно в течение нескольких дней.
Как оформить е-удостоверение
Для формирования и использования е-пенсионного удостоверения человеку нужно знать свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Затем необходимо установить мобильное приложение «Дія» и пройти электронную идентификацию и аутентификацию.
Кому может быть полезен новый сервис
- Пенсионерам, которые находятся за границей и не могут попасть в Украину для получения бумажного удостоверения.
- Пенсионерам, которые по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Фонда.
На сегодняшний день в Украине существует уже три варианта пенсионного удостоверения:
- традиционное бумажное пенсионное удостоверение, которое можно получить, заполнив в сервисном центре Пенсионного фонда Украины анкету или отправив заявление на изготовление документа через веб-портал электронных услуг Фонда, или мобильное приложение Пенсионный фонд;
- электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, которое выдавало АО «Ощадбанк»;
- е-пенсионное удостоверение.
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