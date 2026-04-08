ПФУ начал начислять 1 500 гривен уязвимым категориям
Пенсионный фонд Украины приступил к начислению целевой поддержки в размере 1 500 грн для пенсионеров и получателей социальных выплат.
Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин на своей странице в Facebook.
«У этой поддержки есть четкая задача — частично сгладить финансовый шок для наиболее уязвимых людей на фоне роста расходов, в частности из-за топливного кризиса. Люди смогут использовать средства по своему усмотрению — на продукты, лекарства, оплату коммунальных услуг или другие базовые нужды», — отметил Улютин.
Поэтапное начисление денежных средств
Первые выплаты уже начались. Накануне Пенсионный фонд произвел начисления для 540 тысяч человек, которые получают пенсии через Укрпочту. Дальнейшее финансирование осуществляется поэтапно в течение нескольких дней. Основная часть выплат приходится на 7−8 апреля.
До конца апреля пособие получат около 13 млн человек.
Деньги будут приходить привычным способом — на банковские счета или через «Укрпочту». Подавать дополнительные заявления не нужно.
Как добавили в Укрпочте, средства будут выплачены вместе с пенсиями и другими социальными выплатами.
Дополнительно обращаться, подавать заявления или проходить новые процедуры не нужно.
Кто получит пособие:
- пенсионеры по возрасту;
- люди с инвалидностью;
- малообеспеченные семьи;
- получатели базового социального пособия;
- внутренне перемещенные лица;
- многодетные семьи;
- одинокие матери.
Доплата предоставляется при условии, что общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не превышает 25 950 грн.
В то же время, отдельные категории граждан получат выплату независимо от размера дохода. Это:
- лица, принимавшие непосредственное участие в защите Украины;
- члены семей погибших, умерших или пропавших без вести Защитников и Защитниц;
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Если человек одновременно относится к нескольким категориям, выплата производится только один раз.
Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что 7 апреля на банковские карты украинцев начали засчитывать кешбэк за февраль. Выплаты получат более 4,46 млн пользователей программы «Национальный кешбэк», которые накопили более двух гривен и выбрали карты Национального кешбэка для выплат в приложении «Дія». Вместе с февральской выплатой часть пользователей получит кешбэк и за январь, который требовал дополнительной обработки во взаимодействии с банками.
Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что правительство должно разработать дополнительные программы для поддержки населения в условиях роста цен. «Мы говорили с чиновниками о том, как поддержать людей в условиях роста цен — внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях», — заявил Зеленский. В этой связи правительство должно подготовить соответствующие шаги для поддержки населения.
