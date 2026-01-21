ПФУ готовит проверки субсидий в 2026 году: когда будут проверять получателей Сегодня 11:05 — Личные финансы

Субсидиантов ждут проверки ПФУ.

В 2026 году граждане Украины, которые получают государственные субсидии или льготы, могут подвергнуться проверке со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Таким образом фонд хочет убедиться, что семья действительно соответствует критериям для получения помощи.

Об основных случаях проверок рассказывает издание Новости. Live.

Когда будут проводить проверки

ПФУ осуществляет контроль в следующих случаях:

чтобы подтвердить, что жилье не сдается в аренду;

при наличии нескольких отдельных лицевых счетов в квартире или здании;

в случае разногласий между фактическим количеством жителей и данными регистрации или декларации;

если в отопительном жилье используют электроприборы или другие альтернативные источники энергии, требующие дополнительного подтверждения.

Во время проверки специалисты ПФУ составляют Акт проверки материально-бытовых условий — официальный документ с итогами обследования.

Кому грозит потеря господдержки

Проверки позволяют контролирующим органам убедиться, что социальные выплаты получают только те, кто действительно нуждается в помощи. Акты проверки применяются не только к субсидиям и льготам на оплату услуг ЖКХ, но и к другим видам соцпомощи. Мониторинг может затронуть, в частности:

ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за лицами с инвалидностью первой или второй группы по психическим болезням;

государственное пособие одиноким матерям и малоимущим семьям для проверки, что жилье не сдается в аренду.

В случае обнаружения нарушений или ложных данных начисления субсидии могут быть приостановлены или отменены.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа в 2026 году предусмотрено 42,3 млрд грн. Это столько же, как и в прошлом году. В то же время, количество получателей несколько сократится: поддержку смогут получить около 2,7 млн ​​домохозяйств против 2,8 млн в 2025 году.

Как заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, Украина имеет потенциал стать одной из самых динамичных экономик Европы, однако для этого необходимо продолжать структурные реформы. В частности, Украине нужно отказаться от некоторых форм субсидий.

