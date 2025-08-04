ПФ приступил к выплате пенсий за август — Finance.ua

ПФ приступил к выплате пенсий за август Сегодня 11:14 — Личные финансы

ПФ приступил к выплате пенсий за август

Как сообщает Пенсионный фонд, финансирование выплат за август начато 1 августа 2025 года. А именно:

на пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 1,1 млрд грн;

на оплату больничных — 65,7 млн грн.

В августе предоставлено 50,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Читайте также В ПФУ рассказали, можно ли изменить способ получения пенсии

Напомним, пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии — перейти с почтовой доставки на банковскую карту, сменить финансовое учреждение или обновить выплатные реквизиты.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд лично или онлайн через вебпортал электронных услуг.

По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. В то время как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.