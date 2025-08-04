ПФ приступил к выплате пенсий за август — Finance.ua
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ПФ приступил к выплате пенсий за август

Личные финансы
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ПФ приступил к выплате пенсий за август
ПФ приступил к выплате пенсий за август
Как сообщает Пенсионный фонд, финансирование выплат за август начато 1 августа 2025 года. А именно:
  • на пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 1,1 млрд грн;
  • на оплату больничных — 65,7 млн грн.
  • В августе предоставлено 50,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Напомним, пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии — перейти с почтовой доставки на банковскую карту, сменить финансовое учреждение или обновить выплатные реквизиты.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд лично или онлайн через вебпортал электронных услуг.
По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. В то время как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.
По материалам:
Finance.ua
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