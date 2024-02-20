Первый пациент Neuralink благодаря чипу может управлять мышкой силой мысли — Маск — Finance.ua
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Первый пациент Neuralink благодаря чипу может управлять мышкой силой мысли — Маск

Технологии&Авто
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Первый пациент Neuralink благодаря чипу может управлять мышкой силой мысли — Маск
Первый пациент Neuralink благодаря чипу может управлять мышкой силой мысли — Маск
Первый пациент, которому имплантировали мозговой чип от Neuralink, кажется, полностью поправился и может управлять компьютерной мышью с помощью своей мысли.
Об этом заявил основатель стартапа Илон Маск, передает Reuters.
«Прогресс хороший, и, кажется, пациент полностью поправился, без побочных эффектов, о которых мы знаем. Пациент может двигать мышкой по экрану, просто думая», — сказал Маск.
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По его словам, сейчас Neuralink пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопки мыши.
В прошлом месяце компания успешно имплантировала чип своему первому пациенту-человеку после того, как в сентябре получила разрешение на проведение испытаний на людях.
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Исследование использует работа для хирургической установки имплантата интерфейса мозг-компьютер в участок мозга, который контролирует намерение двигаться. В Neuralink добавили, что начальная цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой с помощью своих мыслей.
Маск имеет большие амбиции относительно Neuralink, говоря, что это будет способствовать быстрому хирургическому введению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.
По материалам:
Економічна Правда
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