Первый пациент Neuralink благодаря чипу может управлять мышкой силой мысли — Маск Сегодня 18:30 — Технологии&Авто

Первый пациент Neuralink благодаря чипу может управлять мышкой силой мысли — Маск

Первый пациент, которому имплантировали мозговой чип от Neuralink, кажется, полностью поправился и может управлять компьютерной мышью с помощью своей мысли.

Об этом заявил основатель стартапа Илон Маск, передает Reuters.

«Прогресс хороший, и, кажется, пациент полностью поправился, без побочных эффектов, о которых мы знаем. Пациент может двигать мышкой по экрану, просто думая», — сказал Маск.

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По его словам, сейчас Neuralink пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопки мыши.

В прошлом месяце компания успешно имплантировала чип своему первому пациенту-человеку после того, как в сентябре получила разрешение на проведение испытаний на людях.

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Исследование использует работа для хирургической установки имплантата интерфейса мозг-компьютер в участок мозга, который контролирует намерение двигаться. В Neuralink добавили, что начальная цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой с помощью своих мыслей.

Маск имеет большие амбиции относительно Neuralink, говоря, что это будет способствовать быстрому хирургическому введению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

Економічна Правда По материалам:

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