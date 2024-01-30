Neuralink Маска вживила первый имплант в мозг человека — Finance.ua

Neuralink Маска вживила первый имплант в мозг человека Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Neuralink Маска вживила первый имплант в мозг человека

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink, занимающийся разработкой мозговых имплантатов, впервые вживил чип в мозг человека.

Об этом Маск написал на своей странице в X.

«Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink и успешно восстанавливается. Начальные результаты показывают многообещающее обнаружение спаек нейронов», — написал Маск.

Бизнесмен добавил, что мозговой имплант позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством просто с помощью мысли.

Продукт Neuralink называется «Телепатия» и его первыми пользователями будут те, кто лишен возможности пользоваться своими конечностями.

«Представьте, что Стивен Гокинг мог бы общаться быстрее, чем машинистка или аукционист. Это и есть наша цель», — добавил Маск.

Как пишет The Guardian, в прошлом году управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании Neuralink провести первое испытание импланта на людях.

Исследование от стартапа Neuralink — это испытание его беспроводного интерфейса мозг-компьютер для оценки безопасности импланта и хирургического робота.

Согласно информации на вебсайте компании, исследование оценит функциональность интерфейса, который позволяет людям с тетраплегией или параличом всех четырех конечностей управлять устройствами своими мыслями. Набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг компания начала в сентябре 2023 года.

Neuralink — американская компания, которая разрабатывает мозговые импланты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная с участием Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.

Економічна Правда По материалам:

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