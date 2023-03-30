Первый миллиард гривен принесли электронные земельные аукционы в бюджеты громад — Finance.ua

Первый миллиард гривен принесли электронные земельные аукционы в бюджеты громад Сегодня 17:41 — Аграрный рынок

Первый миллиард гривен принесли электронные земельные аукционы в бюджеты громад

За почти полтора года функционирования электронных земельных аукционов, стартовавших в рамках земельной реформы, уже удалось привлечь в бюджеты разных уровней 1 млрд грн. Об этом сообщило Министерство аграрной политики.

Из них 248 млн грн поступили от аренды участков, 767 млн грн — от продажи частных с/х участков и коммунальной или государственной земли, но не сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что продажа сельхозземель государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом продолжает оставаться запрещенной. Общая площадь сданных в аренду участков — более 54 тыс. га, проданных — почти 38 тыс. га.

За время функционирования нового формата земельных торгов через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи, в них приняли участие 5,5 тыс. участников по всей Украине. Как результат: есть 3 тыс. успешно проведенных аукционов по продаже или сдаче в аренду земель. Еще 467 торгов находятся на этапе заключения сделок и могут принести доход более чем в 400 млн грн.

Больше всего земельных онлайн-аукционов было объявлено в Киевской, Львовской, Одесской, Черкасской и Закарпатской областях.

«Благодаря электронным торгам мы смогли наладить процесс продаж и передачи земли в аренду на прозрачных условиях, которых раньше в Украине не было. За 1,5 года для участников рынка земли были созданы равные правила и конкуренция. Это дало уже действенный результат: эффективное развитие земельной реформы и первый миллиард гривен, направленный в бюджеты разных уровней», — подчеркнул заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Читайте также Аграрии в этом году получили более 20 миллиардов кредитов — Минагрополитики

«Более тысячи организаторов благодаря электронным аукционам смогли эффективнее управлять своим имуществом. Львиная доля земли на е-аукционах — это аренда коммунальных участков. Благодаря этому громады смогли получить в свои бюджеты дополнительные доходы», — отметил СЕО Прозорро.Продажи Сергей Бут.

По состоянию на конец марта 2023 года в системе объявлено более 1,5 тысяч земельных торгов. Общая стартовая стоимость этих торгов — почти 480 млн грн. Площадь участков составляет более 34 тыс. га.

Ранее Всемирный банк опубликовал отчет, в котором отметил влияние онлайн-аукционов в системе Прозорро. Продажи на доходы от аренды государственных и коммунальных земель. Авторы отчета пришли к выводу, что переход к защищенной от сговора системе электронных аукционов Прозорро.Продажи способствовал быстрому удвоению доходов от аренды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.