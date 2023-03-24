Аграрии в этом году получили более 20 миллиардов кредитов — Минагрополитики Сегодня 21:34 — Кредит&Депозит

Аграрии в этом году получили более 20 миллиардов кредитов — Минагрополитики

С начала 2023 года по состоянию на 23 марта украинские аграрии получили кредитов на 20,149 млрд грн, 7,357 млрд грн были привлечены под государственные гарантии на портфельной основе.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в Фейсбуке

«По состоянию на сегодняшний день за 2023 год более 5 тыс. аграриев получили кредитов на сумму 20,149 млрд грн, в том числе по программе „Доступные кредиты 5-7-9“ — 11,54 млрд грн», — говорится в сообщении.

Под государственные гарантии на портфельной основе было привлечено 7,357 млрд грн.

Наибольший объем кредитов получили аграрии Киевщины (6,3 млрд грн), Винницкой (2,7 млрд грн), Кировоградщины (1,4 млрд грн), Одесщины (1,3 млрд грн), Днепропетровщины (1,3 млрд грн).

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок предоставления финансовой помощи в рамках государственных программ «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». В частности, были отменены компенсационные ставки по кредитам на уровне 0% годовых. Агропроизводителям был продлен срок, в течение которого сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получить финансовую поддержку для посевной кампании, в том числе с возможностью пролонгации выданных кредитов для проведения посевных работ.

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Укрінформ По материалам:

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