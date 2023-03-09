Кабмин возобновит в ближайшее время программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев — Finance.ua

Кабмин возобновит в ближайшее время программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев Сегодня 10:29 — Кредит&Депозит

Кабмин возобновит в ближайшее время программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев

В Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что в ближайшее время правительство возобновит льготное кредитование для аграриев в рамках программы «5-7-9%».

Как отмечается, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский вместе с заместителями встретился с аграриями с временно захваченных и деоккупированных территорий Украины, чтобы обсудить проблемы и потребности, а также наработать механизмы путей их решения.

Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители:

блокировка налоговых накладных;

судебные иски за начисленные коммунальные услуги для предприятий, которые оказались под оккупацией и реально эти услуги не потребляли;

получение кредитования в рамках «5-7-9», а также иски за непогашение кредитных задолженностей;

разминирование территорий;

изменения в налогообложении;

неопределенность законодательства в аспекте коллаборационизма;

бронирование работников.

Сольский сообщил, что в ближайшее время правительство возобновит льготное кредитование для аграриев в рамках «5-7-9%». Уточняется, что размер гарантии будет на уровне 50% суммы кредита.

Также министр подчеркнул, что на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты, предусматривающие освобождение от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях, а также освобождение от уплаты налога на недвижимость владельцев имущества, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии рф.

Сообщается, что Сольский поручил организовать совещания с руководством Нацбанка для обсуждения конкретных кейсов, озвученных во время встречи.

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Обсуждая вопросы разминирования территорий, министр отметил, что по результатам консультаций с военными на сегодняшний день приоритетным регионом в этом направлении определена Николаевская область.

«Перечень территорий, которые будут разминироваться в первую очередь, формирует ОВА, поэтому сформированные заявки она передает в Минагрополитику и ГСЧС. В настоящее время специалисты по разминированию работают с 3 тыс. га овощных земель в регионе. К процессу подключены 9 иностранных операторов и отечественных специалистов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что скоро стартует пилотный проект, который Минагрополитики будет реализовывать совместно с ФАО. По информации пресс-службы, пилотной областью по разминированию в рамках этого проекта станет Харьковщина. Заявки будут приниматься через Государственный аграрный реестр, анонс и все подробности об условиях участия в программе в скором времени будут опубликованы на сайте министерства.

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Укрінформ По материалам:

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