Кабмин возобновит в ближайшее время программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев — Finance.ua
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Кабмин возобновит в ближайшее время программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев

Кредит&Депозит
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Кабмин возобновит в ближайшее время программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев
Кабмин возобновит в ближайшее время программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев
В Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что в ближайшее время правительство возобновит льготное кредитование для аграриев в рамках программы «5-7-9%».
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Как отмечается, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский вместе с заместителями встретился с аграриями с временно захваченных и деоккупированных территорий Украины, чтобы обсудить проблемы и потребности, а также наработать механизмы путей их решения.
Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители:
  • блокировка налоговых накладных;
  • судебные иски за начисленные коммунальные услуги для предприятий, которые оказались под оккупацией и реально эти услуги не потребляли;
  • получение кредитования в рамках «5-7-9», а также иски за непогашение кредитных задолженностей;
  • разминирование территорий;
  • изменения в налогообложении;
  • неопределенность законодательства в аспекте коллаборационизма;
  • бронирование работников.
Сольский сообщил, что в ближайшее время правительство возобновит льготное кредитование для аграриев в рамках «5-7-9%». Уточняется, что размер гарантии будет на уровне 50% суммы кредита.
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Также министр подчеркнул, что на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты, предусматривающие освобождение от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях, а также освобождение от уплаты налога на недвижимость владельцев имущества, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии рф.
Сообщается, что Сольский поручил организовать совещания с руководством Нацбанка для обсуждения конкретных кейсов, озвученных во время встречи.
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Обсуждая вопросы разминирования территорий, министр отметил, что по результатам консультаций с военными на сегодняшний день приоритетным регионом в этом направлении определена Николаевская область.
«Перечень территорий, которые будут разминироваться в первую очередь, формирует ОВА, поэтому сформированные заявки она передает в Минагрополитику и ГСЧС. В настоящее время специалисты по разминированию работают с 3 тыс. га овощных земель в регионе. К процессу подключены 9 иностранных операторов и отечественных специалистов», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что скоро стартует пилотный проект, который Минагрополитики будет реализовывать совместно с ФАО. По информации пресс-службы, пилотной областью по разминированию в рамках этого проекта станет Харьковщина. Заявки будут приниматься через Государственный аграрный реестр, анонс и все подробности об условиях участия в программе в скором времени будут опубликованы на сайте министерства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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