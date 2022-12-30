Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кредит&Депозит
0
Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»
Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»
Ощадбанк расширил условия доступного кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», в рамках которой ФЛП может получить кредит без залога имущества.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ощадбанк расширил условия доступного кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» с целью поддержки микропредпринимательства, а именно физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Для развития предпринимательской деятельности ФЛП может получить кредит без залога имущества (такой кредит должен быть обеспечен поручительством)", — говорится в сообщении.
Читайте также
Воспользоваться таким кредитованием могут предприниматели из 10 областей: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.
В банке напоминают об основных параметрах кредитования: целевом назначении — пополнении оборотного капитала, сумма кредита должна составлять до 500 тыс. грн, срок кредитования составляет от 6 до 12 месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.