Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» — Finance.ua

Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»
Ощадбанк расширил условия доступного кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», в рамках которой ФЛП может получить кредит без залога имущества.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ощадбанк расширил условия доступного кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» с целью поддержки микропредпринимательства, а именно физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Для развития предпринимательской деятельности ФЛП может получить кредит без залога имущества (такой кредит должен быть обеспечен поручительством)", — говорится в сообщении.
Воспользоваться таким кредитованием могут предприниматели из 10 областей: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.
В банке напоминают об основных параметрах кредитования: целевом назначении — пополнении оборотного капитала, сумма кредита должна составлять до 500 тыс. грн, срок кредитования составляет от 6 до 12 месяцев.
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