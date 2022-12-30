Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» — Finance.ua

Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» Сегодня 16:05 — Кредит&Депозит

Ощадбанк упростил условия заимствований для ФЛП по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Ощадбанк расширил условия доступного кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», в рамках которой ФЛП может получить кредит без залога имущества.

Ощадбанк расширил условия доступного кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» с целью поддержки микропредпринимательства, а именно физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Для развития предпринимательской деятельности ФЛП может получить кредит без залога имущества (такой кредит должен быть обеспечен поручительством)", — говорится в сообщении.

Воспользоваться таким кредитованием могут предприниматели из 10 областей: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

В банке напоминают об основных параметрах кредитования: целевом назначении — пополнении оборотного капитала, сумма кредита должна составлять до 500 тыс. грн, срок кредитования составляет от 6 до 12 месяцев.

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Укрінформ По материалам:

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