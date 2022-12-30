Государство задолжало банкам 2,6 млрд грн по программе «5-7-9%» — Finance.ua

Государство задолжало банкам 2,6 млрд грн по программе «5-7-9%» Сегодня 12:04 — Кредит&Депозит

Государство задолжало банкам 2,6 млрд грн по программе «5-7-9%»

Государство задолжало по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» банкам 2,6 млрд грн, что эквивалентно сумме компенсации процентов за два месяца.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Нацбанка.

НБУ напоминает, что госпрограмма «Доступные кредиты 5-7-9%» была инициирована в 2020 году для стимулирования инвестиционного кредитования.

«Но с первых месяцев существования ее направление сместилось на антикризисную поддержку бизнеса: сначала во время карантина, затем — войны. В кризисных условиях государственная поддержка начала играть ключевую роль в кредитовании. В 2023 году весомая роль программы сохранится», — говорится в отчете.

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«После широкомасштабного вторжения россии в марте 2022 года программа была расширена двумя новыми направлениями: поддержка посевной кампании и предоставление кредитов для преодоления последствий агрессии. Первоначально стоимость кредитов для заемщиков по этим направлениям составила 0%. Последующие изменения отменили ограничения на размер предприятий — участников программы. В октябре добавился механизм восстановления разрушенных из-за войны производственных мощностей под 9% годовых. Программа постепенно стала двигателем кредитования», — добавили в Нацбанке.

Отмечается также, что должники ценят выгодные условия и по возможности исправно обслуживают займы, чтобы сохранить доступ к программе.

Качество обслуживания займов долгое время было очень высоким, добавляют в НБУ. В 2020-2021 годах доля неработающих кредитов в программе не превышала 1%. Однако с февраля 2022 года она значительно выросла и к началу ноября достигла 8%.

«Преобладание программ с компенсацией ставки до нуля, повышение рыночных процентных ставок и стремительный рост портфеля значительно повысили расходы правительства на финансирование программы. В этом году вместо запланированных 3 млрд грн необходимо оплатить более 9 млрд грн. Эти расходы предусмотрены в бюджете, но их осуществляют с задержкой. В начале ноября 2022 года долг составил 2,6 млрд грн — это равноценно сумме компенсации процентов за два месяца. Этот долг сдерживает банки от дальнейшего использования программы», — отметили в НБУ.

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Фінансовий клуб По материалам:

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