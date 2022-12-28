НБУ ухудшил оценку потерь банков Украины от войны — Finance.ua
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НБУ ухудшил оценку потерь банков Украины от войны

Кредит&Депозит
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Национальный банк Украины ухудшил оценку потерь кредитного портфеля банков из-за войны с 20% до 30%. Признание потерь продолжится.
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации «Отчета о финансовой стабильности», транслировавшейся на Youtube.
«Кредитный риск остается основным. Более того, с учетом дополнительных вызовов, связанных с энергетическим террором, прямо влияющим на работу предприятий», — сказала она.
По ее словам, сейчас банки начали признавать кредитный риск, но это недостаточное признание, поскольку они признают только реализованный кредитный риск, то есть те события, которые уже произошли.
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«Пока общий объем резервов и признанных кредитных потерь совпадает с нашими прогнозами: летом мы говорили, что по меньшей мере 20% кредитного портфеля будет потеряно. Сегодня мы видим, что признание кредитного риска будет продолжаться и потери банков достигнут не менее 30%», — сказала первый заместитель главы НБУ.
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Как отметила Рожкова, с начала войны кредитование банками происходило в основном благодаря государственным программам, таким как «5-7-9». Сейчас идет сокращение чистых кредитных портфелей как из-за признания кредитных потерь, так и из-за быстрого погашения кредитов, «что обусловлено подавленным спросом на кредиты из-за рисков безопасности, из-за сокращения объема производства».
«Если же говорить о портфеле населения, о потребительских кредитах, то он стабильно сокращается с началом полномасштабного вторжения, и пока эта тенденция продолжается», — сказала она.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
РБК-Україна
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