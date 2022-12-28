НБУ ухудшил оценку потерь банков Украины от войны — Finance.ua

НБУ ухудшил оценку потерь банков Украины от войны Сегодня 08:33 — Кредит&Депозит

Национальный банк Украины ухудшил оценку потерь кредитного портфеля банков из-за войны с 20% до 30%. Признание потерь продолжится.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации «Отчета о финансовой стабильности», транслировавшейся на Youtube

«Кредитный риск остается основным. Более того, с учетом дополнительных вызовов, связанных с энергетическим террором, прямо влияющим на работу предприятий», — сказала она.

По ее словам, сейчас банки начали признавать кредитный риск, но это недостаточное признание, поскольку они признают только реализованный кредитный риск, то есть те события, которые уже произошли.

Читайте также Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны — НБУ

«Пока общий объем резервов и признанных кредитных потерь совпадает с нашими прогнозами: летом мы говорили, что по меньшей мере 20% кредитного портфеля будет потеряно. Сегодня мы видим, что признание кредитного риска будет продолжаться и потери банков достигнут не менее 30%», — сказала первый заместитель главы НБУ.

Как отметила Рожкова, с начала войны кредитование банками происходило в основном благодаря государственным программам, таким как «5-7-9». Сейчас идет сокращение чистых кредитных портфелей как из-за признания кредитных потерь, так и из-за быстрого погашения кредитов, «что обусловлено подавленным спросом на кредиты из-за рисков безопасности, из-за сокращения объема производства».

«Если же говорить о портфеле населения, о потребительских кредитах, то он стабильно сокращается с началом полномасштабного вторжения, и пока эта тенденция продолжается», — сказала она.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.