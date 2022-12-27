Банки из-за войны и перебоев с электричеством могут потерять 30% кредитного портфеля — Finance.ua
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Банки из-за войны и перебоев с электричеством могут потерять 30% кредитного портфеля

Кредит&Депозит
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По прогнозу НБУ, банки в случае продолжения обстрелов рф и длительного сохранения проблем в энергетике могут лишиться около 30% кредитного портфеля.
Об этом во время пресс-брифинга, посвященного отчету о финансовой стабильности, сказала директор департамента финансовой стабильности Национального банка Первин Дадашова.
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«Мы можем подтвердить наши оценки потерь, которые мы делали еще в июне, то есть банки даже в случае сохранения текущих условий, даже без их ухудшения должны понести потери более 20% кредитного портфеля. Однако продолжение обстрелов, продолжение перебоев с электроснабжением, увы, ухудшает наши оценки. При таких обстоятельствах и при условии, что они (перебои. — Ред.) будут сохраняться длительное время, мы уже говорим, что общие потери банков от кредитного риска будут достигать 30%», — сказала Дадашова.
В Нацбанке отметили, что отключение электроэнергии — новый вызов для бесперебойной работы банков; дополнительный операционный ущерб для налаживания работы в этих условиях превысит 300 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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