Банки без света: могут ли перебои с электроэнергией повлиять на стабильность учреждений — Finance.ua
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Банки без света: могут ли перебои с электроэнергией повлиять на стабильность учреждений

Казна и Политика
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Банки без света: могут ли перебои с электроэнергией повлиять на стабильность учреждений
Банки без света: могут ли перебои с электроэнергией повлиять на стабильность учреждений
Риски для финансового сектора остаются, однако масштабных банкротств в банковском секторе не будет.
Об этом в комментарии порталу Фокус сообщил Виталий Шапран, экономист, член Общества финансовых аналитиков.
«Банковская система Украины настолько наполнена ликвидностью, что в ближайшие полгода нам точно ничего не угрожает, кроме вывода с рынка нескольких российских банков и банков коллаборантов или их национализации. Конечно, россияне могут пытаться раскачать ситуацию извне, но такой сценарий маловероятен. Какое-то влияние энергокризиса на банки будет, но незначительное. У нас 50% от выпущенной гривны — это наличные деньги, то есть запас наличности у населения более или менее достойный, и поэтому короткие блэкауты не смогут вызвать панических настроений среди вкладчиков», — уверен Виталий Шапран.
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По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, сейчас нет смысла говорить о сложностях с банками в Украине.
«Платежи проводятся, банки работают, инкассация проводится. Некоторые банки потребуют докапитализации, чтобы покрыть убытки от проблемных кредитов. Однако клиентам-физлицам нечего бояться, поскольку вложения гарантированы ФГВФЛ», — говорит Андрей Шевчишин.
Напомним, ранее глава правления НБУ Андрей Пышный сообщил, что масштаб и продолжительность отключений электроэнергии могут быть более серьезными, чем предполагалось в октябрьском прогнозе Нацбанка. Потому показатели экономической активности могут ухудшиться, а инфляционное давлением — усилиться.
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«Мы решили повысить требования к обязательным резервам банков по текущим счетам в гривне и иностранной валюте на 5 п.п. для усиления монетарной трансмиссии. Кроме того, с целью уменьшения риска возврата к эмиссионному финансированию дефицита бюджета в 2023 году мы разрешим банкам покрывать до 50% общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. Учитывая действующий порядок, банки начнут формировать обязательные резервы в новом объеме с учетом возможности их частичного покрытия ОВГЗ с 11 января 2023 года», — рассказал Андрей Пышный о новых решениях регулятора для обеспечения стабильной работы банковского сектора

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По материалам:
Фокус
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