Нацбанк планирует запустить внутренний долговой рынок в следующем году — Finance.ua

Нацбанк планирует запустить внутренний долговой рынок в следующем году Сегодня 13:24 — Казна и Политика

Нацбанк планирует запустить внутренний долговой рынок в следующем году

Национальный банк планирует в 2023 году запустить внутренний долговый рынок.

Об этом во время презентации исследования «Как украинская экономика пережила 2022 год?» сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

«В следующем году нам необходимо объединить совместные усилия с Министерством финансов, чтобы запустить внутренний долговой рынок и использовать максимально потенциал украинской экономики для финансирования бюджетного дефицита», — сказал Пышный.

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Он выразил надежду на то, что Украина сможет успешно пройти мониторинговую программу МВФ и открыть двери для большой программы. Ведь сотрудничество с МВФ является одним из обязательных факторов объединения донорской коалиции вокруг Украины и поиска необходимых ресурсов, включая кредитные и грантовые.

Пышный напомнил, что к концу года объем международной помощи может достичь около 31 млрд дол.

Напомним, Международный валютный фонд поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года в рамках инструмента экстренного финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI) Украина получила 1,4 млрд дол. В октябре МВФ оказал дополнительную поддержку в объеме 1,3 млрд дол. благодаря расширению RFI для стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным нападением россии на Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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