Бронирование сотрудников: на каких аграрных предприятиях это возможно — Finance.ua

Бронирование сотрудников: на каких аграрных предприятиях это возможно Сегодня 10:04 — Личные финансы

Бронирование сотрудников: на каких аграрных предприятиях это возможно

Минагрополитики определило критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период. Для военнообязанных работников этих предприятий возможно бронирование.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Как получить статус критически важного предприятия, в частности, в области сельского хозяйства

Чтобы получить статус критически важного предприятия, в частности и в отрасли сельского хозяйства, необходимо соответствовать трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 76:

общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро; сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2015 г. № 83;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады; отсутствие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал не меньше размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.;

предприятие является резидентом Дія Сити.

В сообщении Минагрополитики говорится, что определения критически важных предприятий в сфере сельского хозяйства осуществляются по следующим критериям:

предприятия, возделывающие земли с/х назначения на площади не менее 1000 га или имеющие застрахованных работников не менее 50 человек;

предприятия, основным видом деятельности которых по состоянию на 1 января 2022 года является КВЭД, указанный в приказе Минагрополитики от 21.02.2023 № 223.

В настоящее время предприятия, обрабатывающие более 1000 га, могут подавать заявки на определение предприятия критически важным через ГАР , другие предприятия подают заявки на определение предприятия критически важными в установленном порядке, сообщили в пресс-службе.

Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Бронированию подлежат военнообязанные сотрудники, работающие на:

предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);

предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;



предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.



Справка Finance.ua:

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