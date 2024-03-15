Первая часть ВПЛ получили выплаты за март на общую сумму 1,4 млрд грн — Finance.ua

Первая часть ВПЛ получили выплаты за март на общую сумму 1,4 млрд грн Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Первая часть ВПЛ получили выплаты за март на общую сумму 1,4 млрд грн

Первая часть переселенцев, имеющих право на продление выплаты пособия еще на 6 месяцев с марта 2024 года, получили выплаты за март.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«С 1 марта 2024 года для тех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь от государства по меньшей мере 8 (а обычно — 12−24) месяцев продлены еще на 6 месяцев, но с учетом ряда особенностей», — говорится в сообщении.

Что это за особенности

Автоматически (без дополнительного обращения) продлены выплаты для таких лиц:

пенсионеры;

лица с инвалидностью 1 и 2 групп;

тяжелобольные дети;

дети, ставшие сиротами или лишенные родительской опеки;

родители-воспитатели;

приемные родители.

Сколько средств уже выплатили

15 марта выплата пособия для таких ВПЛ была направлена ​​автоматически.

Совокупно были направлены расходы на выплату пособия для 671 тысячи человек, на общую сумму 1,4 млрд грн.

Если деньги не были получены

Если вы относитесь к вышеприведенным категориям и вам не было назначено автоматически — необходимо обратиться в ближайший ЦПАУ или орган социальной защиты с заявлением на назначение выплаты.

Еще часть ВПЛ получит выплаты после подачи новых заявлений на выплату

Это необходимо для того, чтобы назначение помощи происходило с учетом состава семьи и доходов семьи внутриперемещенных лиц.

Напомним, помощь на проживание для ВПЛ на дополнительные 6 месяцев назначается, если средний доход на одного человека в такой семье составляет менее 9 444 грн.

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Начисление средств для тех ВПЛ, которые имеют право на продление выплат после подачи заявления, состоится 21 или 28 марта, поскольку по состоянию на данный момент управления социальной защиты населения еще продолжают проработку поданных заявлений на выплату от граждан.

Сколько заявлений подали украинцы

По состоянию на 14 марта органы социальной защиты получили 91,4 тыс. заявлений на назначение помощи на дополнительные 6 месяцев. Около 66% заявлений уже проработано. Еще 34% заявлений — находятся на проработке.

Это означает, что если вы подали заявление на продление выплаты, то средства будут зачислены вам до конца месяца (в случае наличия права на продление выплаты). Никаких дополнительных действий совершать не нужно.

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Кто еще не успел подать заявление на переназначение выплаты, может это сделать и сейчас.

Размер помощи

Размер выплат остался без изменений:

2 тыс. грн — на одно взрослое лицо, ставшее внутренне перемещенным лицом;

3 тыс. грн — на одного ребенка или человека с инвалидностью-ВПЛ.

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