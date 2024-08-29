Перезагрузка таможни: после внесения правок Комитет ВР рекомендовал принять законопроект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Перезагрузка таможни: после внесения правок Комитет ВР рекомендовал принять законопроект

54
Перезагрузка таможни: после внесения правок Комитет ВР рекомендовал принять законопроект
Перезагрузка таможни: после внесения правок Комитет ВР рекомендовал принять законопроект
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять в целом законопроект № 6490 о перезагрузке таможни.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Ко второму чтению внесены предложения и поправки, направленные на усовершенствование правовых основ прохождения службы в таможенных органах», — говорится в сообщении.
Что это значит? Законопроект предусматривает урегулирование существенных условий контракта о прохождении службы в таможенных органах, определение требований к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, введение процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни.
Читайте также
Предлагается возможность проведения психофизиологического опроса с использованием полиграфа для должностных лиц таможенных органов.
Кроме того, комитет урегулировал условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов и усовершенствует подходы к формированию конкурсных комиссий по проведению конкурса на должность руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику.
Читайте также
Также законопроект предусматривает усовершенствование подходов к формированию аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную таможенную политику.
Как сообщалось, законопроект является частью комплексной реформы таможенной службы Украины, направленной на повышение эффективности ее работы и борьбу с коррупцией.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.