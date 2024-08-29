Перезагрузка таможни: после внесения правок Комитет ВР рекомендовал принять законопроект — Finance.ua

Перезагрузка таможни: после внесения правок Комитет ВР рекомендовал принять законопроект Сегодня 17:11

Перезагрузка таможни: после внесения правок Комитет ВР рекомендовал принять законопроект

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять в целом законопроект № 6490 о перезагрузке таможни.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Ко второму чтению внесены предложения и поправки, направленные на усовершенствование правовых основ прохождения службы в таможенных органах», — говорится в сообщении.

Что это значит? Законопроект предусматривает урегулирование существенных условий контракта о прохождении службы в таможенных органах, определение требований к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, введение процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни.

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Предлагается возможность проведения психофизиологического опроса с использованием полиграфа для должностных лиц таможенных органов.

Кроме того, комитет урегулировал условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов и усовершенствует подходы к формированию конкурсных комиссий по проведению конкурса на должность руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику.

Также законопроект предусматривает усовершенствование подходов к формированию аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную таможенную политику.

Как сообщалось, законопроект является частью комплексной реформы таможенной службы Украины, направленной на повышение эффективности ее работы и борьбу с коррупцией.

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