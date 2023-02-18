Перевозка домашних животных в автомобиле: депутаты предлагают ввести новые штрафы — Finance.ua

Перевозка домашних животных в автомобиле: депутаты предлагают ввести новые штрафы Сегодня 15:12 — Личные финансы

Перевозка домашних животных в автомобиле: депутаты предлагают ввести новые штрафы, Фото: freepik.com

Народные депутаты предлагают штрафовать водителей за нарушение правил безопасной перевозки животных в автомобилях.

Народные депутаты Александр Юрченко и Антонина Славицкая зарегистрировали в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безопасной перевозке животных в транспортных средствах» (№ 9016).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «наблюдается практика, особенно у женщин, во время управления транспортным средством держать на коленях, руках или руках собак мелких пород».

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При этом указано, что животное может отвлекать водителя, мешать управлению.

Также речь идет о том, что в случае внезапной остановки или столкновения отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений превращает животное в «снаряд», который может попасть в человека и стать причиной получения им серьезных травм или гибели.

«К примеру, в типичном дорожно-транспортном происшествии при скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг», — говорится в документе.

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Законопроектом предлагается обязать водителей перевозить животных способом, не мешающим управлению транспортным средством и соблюдение водителем правил дорожного движения. При этом не уточнено, как это должно происходить.

Размер штрафов. В то же время законопроект предлагает ввести административную ответственность за нарушение правил перевозки животных. Определено, что это должно быть взыскание штрафа на водителя в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 грн, а при повторном нарушении в течение года штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 850 грн.

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УНІАН По материалам:

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