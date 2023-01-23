В Украине изменили правила проверки водителей на алкоголь — Finance.ua

В Украине изменили правила проверки водителей на алкоголь
В Украине обновили порядок проверки водителей транспортных средств на содержание алкоголя в крови.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
По его словам, внесены изменения в Порядок направления водителей ТС для проведения смотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Изменениями, в частности, предусмотрено, что осмотр на месте остановки транспортного средства проводится с применением технических средств видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств — в присутствии двух свидетелей.
Отмечается, что материалы видеозаписи должны обязательно прилагаться к протоколу об административном правонарушении.
Ранее стало известно, что в 2023 году планируется увеличить сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД. Также Рада предложила установить общие сроки для принудительного исполнения решения. Как известно, нарушители ПДД имеют 10 дней для уплаты штрафа с момента вручения постановления. В текущем году этот срок планируется увеличить до 15 дней.
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