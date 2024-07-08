Переселенцам предоставят субсидии на аренду жилья: нардеп рассказал детали — Finance.ua

Переселенцам предоставят субсидии на аренду жилья: нардеп рассказал детали Сегодня 15:02 — Личные финансы

Переселенцам предоставят субсидии на аренду жилья: нардеп рассказал детали

Министерство социальной политики разработало новый инструмент для на внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье, — субсидию на аренду жилья.

Как рассказал народный депутат Павел Фролов, в настоящее время предложение находится на стадии обсуждения среди представителей власти, депутатов и общественности, после чего его рассмотрит правительство.

«Одна из самых больших потребностей семей переселенцев — это обеспечение жильем и возможностью платить за его аренду», — отметил Фролов.

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Внутренне перемещенные лица сталкиваются со множеством вызовов, и проблема жилья одна из самых острых. Многим семьям приходится снимать жилье, что в свою очередь создает дополнительные денежные затруднения.

Создание нового инструмента направлено на эффективную поддержку внутренне перемещенных лиц. Предоставляется субсидия на аренду жилья, что поможет снизить финансовое давление на переселенцев и обеспечит им более стабильные условия проживания.

Документ планируется вынести на обсуждение среди представителей органов власти, народных депутатов и общественности. Проведение дискуссий и консультаций поможет учесть необходимые аспекты и обеспечить наиболее эффективное внедрение программы. После завершения обсуждений документ будет рассмотрен правительством.

Справка Finance.ua:

жилищная субсидия на неотопительный сезон для большинства украинцев была переназначена автоматически. На финансирование жилищных субсидий в 2024 году правительство выделило 49,9 млрд грн. Это на 12 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом. Однако есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначают по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах;

одним из критериев назначения субсидии в Украине является отсутствие долгов за коммуналку. Однако в некоторых случаях можно оформить субсидию даже с долгами.



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