Переселенцам предоставят субсидии на аренду жилья: нардеп рассказал детали — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Переселенцам предоставят субсидии на аренду жилья: нардеп рассказал детали

Личные финансы
24
Переселенцам предоставят субсидии на аренду жилья: нардеп рассказал детали
Переселенцам предоставят субсидии на аренду жилья: нардеп рассказал детали
Министерство социальной политики разработало новый инструмент для на внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье, — субсидию на аренду жилья.
Как рассказал народный депутат Павел Фролов, в настоящее время предложение находится на стадии обсуждения среди представителей власти, депутатов и общественности, после чего его рассмотрит правительство.
«Одна из самых больших потребностей семей переселенцев — это обеспечение жильем и возможностью платить за его аренду», — отметил Фролов.

Читайте также: Как экономить деньги на коммуналке

Внутренне перемещенные лица сталкиваются со множеством вызовов, и проблема жилья одна из самых острых. Многим семьям приходится снимать жилье, что в свою очередь создает дополнительные денежные затруднения.
Создание нового инструмента направлено на эффективную поддержку внутренне перемещенных лиц. Предоставляется субсидия на аренду жилья, что поможет снизить финансовое давление на переселенцев и обеспечит им более стабильные условия проживания.
Документ планируется вынести на обсуждение среди представителей органов власти, народных депутатов и общественности. Проведение дискуссий и консультаций поможет учесть необходимые аспекты и обеспечить наиболее эффективное внедрение программы. После завершения обсуждений документ будет рассмотрен правительством.

Справка Finance.ua:

  • жилищная субсидия на неотопительный сезон для большинства украинцев была переназначена автоматически. На финансирование жилищных субсидий в 2024 году правительство выделило 49,9 млрд грн. Это на 12 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом. Однако есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначают по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах;
  • одним из критериев назначения субсидии в Украине является отсутствие долгов за коммуналку. Однако в некоторых случаях можно оформить субсидию даже с долгами.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.