Перерегистрация подержанных транспортных средств будет доступна в «Дії» — Finance.ua

Перерегистрация подержанных транспортных средств будет доступна в «Дії»
В Украине оформить перерегистрацию подержанного транспортного средства теперь можно будет в приложении «Дія».
Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
Замминистра уже анонсировал концептуальные шаги, которые будут предпринимать МВД Украины и ГСЦ в ближайшее время для улучшения работы СЦ МВД в части регистрации/перерегистрации транспортного средства как наиболее востребованной услуги.
Отмечается, что единственным препятствием для введения такой концепции пока что остается экспертный осмотр (сверка номерных агрегатов).
На сегодняшний день идет согласование с заинтересованными сторонами проекта акта о вычленении экспертного исследования из процедуры фактической регистрации/перерегистрации ТС.
Будущий алгоритм регистрации/перерегистрации ТС:
заключаете договор покупки авто в телефоне через приложение «Дія»;
договор автоматически поступает на сервер МВД, где авто проходит все предусмотренные проверки;
если проверка прошла успешно — электронный техпаспорт появился в телефоне покупателя;
номерные знаки можно оставить на авто или самостоятельно приобрести у производителя.
Справка Finance.ua:
менее чем за полтора месяца действия льготного растаможивания автомобилей, с 9 апреля по 15 мая, в Украину ввезено 76,5 тысяч старых транспортных средств. Общая сумма налоговых льгот за таможенные платежи составила 8,5 млрд грн;
Кабмин разрешил оформлять в Центрах предоставления административных услуг не только новые, но и подержанные транспортные средства.
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