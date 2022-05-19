Перерегистрация подержанных транспортных средств будет доступна в «Дії» — Finance.ua

Перерегистрация подержанных транспортных средств будет доступна в «Дії»

Сегодня 12:03 — Личные финансы

Перерегистрация подержанных транспортных средств будет доступна в «Дії»

В Украине оформить перерегистрацию подержанного транспортного средства теперь можно будет в приложении «Дія».

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Замминистра уже анонсировал концептуальные шаги, которые будут предпринимать МВД Украины и ГСЦ в ближайшее время для улучшения работы СЦ МВД в части регистрации/перерегистрации транспортного средства как наиболее востребованной услуги.

Читайте также Правительство изменило порядок определения стоимости ввозимых авто для уплаты пенсионного сбора

Отмечается, что единственным препятствием для введения такой концепции пока что остается экспертный осмотр (сверка номерных агрегатов).

На сегодняшний день идет согласование с заинтересованными сторонами проекта акта о вычленении экспертного исследования из процедуры фактической регистрации/перерегистрации ТС.

Будущий алгоритм регистрации/перерегистрации ТС:

заключаете договор покупки авто в телефоне через приложение «Дія»;

договор автоматически поступает на сервер МВД, где авто проходит все предусмотренные проверки;

если проверка прошла успешно — электронный техпаспорт появился в телефоне покупателя;

номерные знаки можно оставить на авто или самостоятельно приобрести у производителя.

Справка Finance.ua:

менее чем за полтора месяца действия льготного растаможивания автомобилей, с 9 апреля по 15 мая, в Украину ввезено 76,5 тысяч старых транспортных средств. Общая сумма налоговых льгот за таможенные платежи составила 8,5 млрд грн;

Кабмин разрешил оформлять в Центрах предоставления административных услуг не только новые, но и подержанные транспортные средства.



Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.