Переговоры в ЕС о помощи Украине тяжелые, несмотря на уступки Венгрии, — Reuters
Переговоры между странами Европейского Союза, направленные на то, чтобы договориться о большей помощи Украине, остаются «трудными».
Об этом информирует Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.
По его словам, вопрос до сих пор не имеет решения, несмотря на то, что Венгрия дала сигнал о готовности к компромиссу.
Издание напоминает, что лидеры ЕС планируют встретиться в четверг, чтобы попытаться договориться о расширении помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года, а также о пополнении военного фонда для вооружения Киева, который борется с полномасштабным вторжением россии, которое длится почти два года.
Как известно, Венгрия является одной из самых дружественных россии стран ЕС. Она уже однажды заблокировала пакет помощи, а также выразила оппозицию — вместе с Германией — относительно пополнения военного фонда.
«Поскольку ЕС усиливает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он согласился, чиновник сказал, что условия Будапешта по снятию вето на финансовую помощь Киеву неприемлемы для других стран ЕС. … Коллеги Венгрии в ЕС не хотят соглашаться пересматривать любую поддержку Киева каждый год, поскольку это каждый раз давало бы Орбану право вето», — пишет издание.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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