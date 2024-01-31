Переговоры в ЕС о помощи Украине тяжелые, несмотря на уступки Венгрии, — Reuters Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Переговоры в ЕС о помощи Украине тяжелые, несмотря на уступки Венгрии, — Reuters

Переговоры между странами Европейского Союза, направленные на то, чтобы договориться о большей помощи Украине, остаются «трудными».

Об этом информирует Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

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По его словам, вопрос до сих пор не имеет решения, несмотря на то, что Венгрия дала сигнал о готовности к компромиссу.

Издание напоминает, что лидеры ЕС планируют встретиться в четверг, чтобы попытаться договориться о расширении помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года, а также о пополнении военного фонда для вооружения Киева, который борется с полномасштабным вторжением россии, которое длится почти два года.

Как известно, Венгрия является одной из самых дружественных россии стран ЕС. Она уже однажды заблокировала пакет помощи, а также выразила оппозицию — вместе с Германией — относительно пополнения военного фонда.

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«Поскольку ЕС усиливает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он согласился, чиновник сказал, что условия Будапешта по снятию вето на финансовую помощь Киеву неприемлемы для других стран ЕС. … Коллеги Венгрии в ЕС не хотят соглашаться пересматривать любую поддержку Киева каждый год, поскольку это каждый раз давало бы Орбану право вето», — пишет издание.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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