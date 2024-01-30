ЕС инвестирует 10 млрд евро в новый маршрут в обход россии — Finance.ua

ЕС инвестирует 10 млрд евро в новый маршрут в обход россии
Европейские и международные финансовые институты выделят 10 млрд евро на инвестиции в проект транспортного коридора между Европой и Центральной Азией.
Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис на форуме инвесторов, открывшемся 29 января в Брюсселе.
«Я рад видеть, что международные партнеры обязались предоставить инвестиции в размере 10 млрд евро для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской Комиссии и Европейского инвестиционного банка в размере 1,5 млрд евро», — сказал он.
В форуме инвесторов проекта Global Gateway принимают участие высокопоставленные представители Еврокомиссии, стран ЕС, Центральной Азии, Кавказа и Турции. Среди участников — государства «Большой семерки», финансовые институты и частные компании.
Международные наблюдатели расценивают Global Gateway как европейскую альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь».
В пресс-релизе Еврокомиссии прямо говорится, что военный конфликт в Украине продиктовал «неотложность поиска альтернативных, надежных и эффективных торговых путей между Европой и Азией, которые не будут проходить через россию».
Участники двухдневного форума обсудят необходимые инвестиции для превращения Транскаспийского транспортного коридора в современный, мультимодальный и эффективный маршрут, соединяющий Европу через Черное море и Южный Кавказ с Центральной Азией за 15 дней.
Обсуждение основывается на исследовании «Устойчивые транспортные связи между Европой и Центральной Азией», проведенном прошлым летом под эгидой Еврокомиссии Европейским банком реконструкции и развития. Оно выявило 33 приоритетные цели в физической инфраструктуре и 7 ключевых действий в области связи, реализация которых повысит эффективность и экономическую привлекательность транскаспийского транспортного маршрута.
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