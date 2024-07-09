Пентагон заявил о продолжении разработки новой ракеты Sentinel — Finance.ua

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Пентагон заявил о продолжении разработки новой ракеты Sentinel

Технологии&Авто
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Пентагон заявил о продолжении разработки новой ракеты Sentinel
Пентагон заявил о продолжении разработки новой ракеты Sentinel
Проверку разработки ракеты приступили на фоне сообщений о подорожании проекта. В начале июля источники рассказали Bloomberg, что стоимость программы по созданию Sentinel выросла на 81% и составила $151 млрд.
Источники Reuters заявили, что проект подорожал до $160 млрд.
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В Пентагоне сообщили, что американское законодательство требует сворачивать работы при превышении сметы на 25%, но делает исключение для проектов, особенно значимых для национальной безопасности.
Проверка работ по созданию ракеты Sentinel, которую провел заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант, подтвердила значимость программы для нацбезопасности, отметили в ведомстве.
Лаплант заявил об отсутствии альтернатив проекта и назвал обоснованным рост стоимости работ. По его словам, в Минобороны США полностью отдают себе отчет в масштабах расходов на новую межконтинентальную ракету, но видят риски в отказе от модернизации.
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Замминистра также поручил Вооруженным силам реструктурировать программу и «обеспечить наличие соответствующей структуры управления для контроля расходов», уточняет РБК.
Sentinel — программа по созданию новой МБР с ядерной главной частью, она придет на смену LGM-30G Minuteman III, которая стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Производитель — корпорация Northrop Grumman. Планируется, что Minuteman III будет полностью заменен Sentinel до середины 2030-х.
По информации Пентагона, общие расходы на проект составят около $141 млрд. Эта сумма на 81% больше оценок, принятых в предыдущем решении по программе в сентябре 2020 года.
По материалам:
УНН
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