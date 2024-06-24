Kongsberg открыла в Норвегии новый завод по производству ракет — Finance.ua

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Kongsberg открыла в Норвегии новый завод по производству ракет

Технологии&Авто
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Kongsberg открыла в Норвегии новый завод по производству ракет
Kongsberg открыла в Норвегии новый завод по производству ракет
Норвежская оборонная компания Kongsberg Gruppen открыла новый завод по производству ракет в Конгсберге. Здесь компания планирует производить ракеты NSM (Naval Strike Missile) и JSM (Joint Strike Missile).
На открытии завода присутствовали представители правительства и стран, являющихся заказчиками ракет NSM и JSM. Сообщается, что завод предоставит рабочие места около 1200 человек.
Открытие нового завода было обусловлено растущим спросом на оружие со стороны западных стран. На него в значительной степени повлияла полномасштабная война, которую россия ведет против Украины, а также модернизация вооруженных сил Китая. Союзники по НАТО занимаются увеличением собственного производства оружия, боеприпасов и ракет, которые будут частично поставляться Украине, а также будут направлены на пополнение запасов и противодействие новым угрозам.
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Вообще, решение о строительстве завода было принято еще в 2021 году, то есть до полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Однако Kongsberg уже тогда ощущала повышенный спрос на свои ракеты. Частично запросы поступали от ВМС США, избравших для своего флота противокорабельную ракету Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) с радиусом действия 250 км.
«Потом началась война россии против Украины, и для нас не стало неожиданностью то, что спрос увеличился», — заявил руководитель подразделения Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли.
«Интерес к NSM и JSM возрос за последнее десятилетие, и сейчас они являются ведущими ударными ракетами пятого поколения в 13 странах, в том числе в Норвегии, странах НАТО и других близких союзниках», — добавил он.
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Этот объект больше похож на гигантскую техническую лабораторию, чем на военный арсенал, и его строительство обошлось примерно в $61 млн, причем почти треть суммы вложило норвежское правительство. Еще около $950 тыс. вложил Европейский союз. В одной блестяще-белой комнате 24 роботизированные руки будут помогать строить противокорабельные ракеты средней дальности NSM, а ее сородич, крылатая ракета Joint Strike Missile будет производиться для истребителей F-35.
Представители компании говорят, что завод будет производить «несколько сотен ракет в год», но не называют конкретную цифру. Также Эйрик Ли не сказал, насколько увеличится производство. Он только подчеркнул, что рост будет «экспоненциальным» и намекнул на амбициозные планы на будущее. «Мы стремимся увеличить наше производство, — сказал он. — Мы рассматриваем США и Австралию как альтернативу».
По материалам:
root-nation
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